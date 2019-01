Cane nato con i gomiti al contrario è stato operato grazie a donazioni da tutto il mondo

“Esci il Cane - entra i panni e siedi il bambino” : Crusca sotto accusa - ma ha davvero sdoganato queste espressioni? : “Esci il cane, entra i panni e siedi il bambino“. Se qualcuno ci avesse rivolto una frase del genere fino a qualche giorno gli avremmo dato dell’ignorante, ovviamente senza offesa, perché a volte ignorare la grammatica non è una colpa. Ebbene, ormai per che non possiamo più. L’Accademia della Crusca, infatti, avrebbe sdoganato queste espressioni tipiche di forme dialettali del Sud Italia, come corrette. Ovviamente, la ...

Il Cane della principessa Beatrice è morto avvelenato dopo una passeggiata a Windsor : Uno dei cani della principessa Beatrice di York, figlia del principe Andrea e di Sarah Ferguson, è morto per un misterioso avvelenamento dopo una passeggiata nel parco della residenza di Windsor. Lo riferisce il quotidiano britannico Sun.Orange, un Norfolk Terrier di 5 anni, era uno dei cinque cani di questa razza che vivono col principe Andrea e la sua famiglia. Il mese scorso, dopo una passeggiata nel parco, Orange ha cominciato a ...

Avvelenato il Cane di Susanna Tamaro - AIDAA : “Nel 2018 quasi 58mila casi” : “E’ di ieri la notizia che purtroppo anche Pimpi, il cane della scrittrice Susanna Tamaro, è rimasto vittima dei bocconi avvelenati, ma purtroppo la cagnolina è solo una dei 57.852 cani avvelenati con i bocconi nel 2018: di questi circa 4.000 di proprietà mentre gli altri sono cani randagi, i cani di cui si ha la certezza della morte sono stati circa 18.000 di cui oltre 500 padronali, mentre di molti cani randagi non si conosce la ...

Orvieto : avvelenato il Cane di Susanna Tamaro : “Pimpi, il cane di Susanna Tamaro è stato avvelenato. La scrittrice lo aveva adottato sei mesi fa dal canile di Orvieto, dove ora la scrittrice vive. In un lungo post su Facebook il suo ultimo saluto struggente e carico di amore a un essere con cui avrebbe voluto anni di compagnia“: lo afferma in una nota Riccardo Manca, vice-Presidente di Animalisti Italiani onlus. “Questo ennesimo crimine a danno di un essere indifeso deve ...

"Addio Pimpi" - avvelenato il Cane della Tamaro : "Pimpi è morta", è stata "uccisa da un boccone avvelenato ". Con un lungo post su Facebook Susanna Tamaro dice addio alla cagnolina che era con lei da appena sei mesi. "Ti ho cercata a lungo - ricorda ...

Bimbo scomparso ad Alessandria : ritrovato/ Si era allontanato per cercare il Cane : Bimbo scomparso ad Alessandria: ritrovato. Si era allontanato per cercare il cane, lieto fine dopo sette ore passate fuori di casa

Donna legata al guinzaglio del Cane dall'ex - il racconto choc : 'Mi ha trascinato e sono svenuta' : Due occhi grandi e scuri, un corpo minuto e la voglia di tornare a vivere. La storia di Stella, nome di fantasia, ridotta in un letto d'ospedale, comincia con tre parole. 'Non...

Napoli - mette il guinzaglio del Cane alla compagna che aveva deciso di lasciarlo : condannato a un anno quattro mesi : Ha messo al collo il guinzaglio del cane alla sua ragazza, che lo voleva lasciare, dopo averla presa a schiaffi e pugni. È successo a Napoli, nei pressi dei Gradoni di Chiaia, dove un uomo è stato fermato dalla Polizia Municipale, avvisata da alcuni passanti. Giudicato per direttissima, l’uomo è stato condannato a un anno e 4 mesi con l’applicazione del divieto di avvicinamento alla compagna. Secondo quanto ricostruito ...

Anziano azzannato al volto dal Cane : TRENTO. È ricoverato al Santa Chiara con profonde ferite al volto e al braccio. Sono i segni lasciati dai denti di un lupo cecoslovacco che ieri ha aggredito e morso al volto e ad un braccio un 79enne ...

Cane avvelenato perché abbaiava troppo : la storia di Seneca - maremmano di 3 anni : Seneca era un pastore maremmano e aveva tre anni: "era" e "aveva" perché Seneca non c'è barbaramente avvelenato la notte di Natale nel suo giardino di casa, una villetta singola in quel di Arzergrande, un comune della provincia di Padova, in Veneto. Nelle stesse ore, a qualche chilometro di distanza, a Piovega, un boccone avvelenato avvolto nel prosciutto era stato fatale per una meticcia, anch'essa di tre anni. Episodi ...

“Facevo fatica anche a guardarlo” : sbranato dal Cane di famiglia - il viso del bimbo è devastato : Sarah Fuller, 28enne dell'Oregon, ha ricevuto una telefonata dai suoi genitori il 12 maggio mentre stavano facendo da baby-sitter al suo bambino mentre lei era al lavoro: "Micajah è stato aggredito dal nostro cane, ora è in ospedale". Quando la donna è arrivata al nosocomio, l'infermiera le ha consigliato di non guardare il figlioletto ferito...Continua a leggere

Argentina sotto shock - tifoso assassinato dopo il Clasico : “ucciso come un Cane - solo perchè tifava River” : Copa Libertadores, un tifoso del River Plate è stato ucciso ed in punto di morte ha avuto modo di rivelare l’accaduto alla madre: “stavo solo festeggiando” Copa Libertadores, ci è scappato il morto: la tragedia adesso è completa. Una gara maledetta, caratterizzata da scontri durati oltre un mese, spostata poi in Spagna, ma ciò non ha evitato che un tifoso morisse per una partita di calcio. Ammazzato solo perchè tifava ...

UK : violenta due ragazzi - ha rapporti col Cane e li costringe a guardare - condannato : Una terribile vicenda quella che si è consumata in Inghilterra e che riguarda ancora una volta purtroppo il 'fenomeno' delle violenze e degli abusi su bambini minorenni. L'incredibile accaduto si è verificato precisamente ad Haydock, a Liverpool, e ha come protagonista Karl McLeish, un uomo di cinquantaquattro anni, resosi protagonista di abusi nei riguardi di due ragazzini di quattordici e di sedici anni. L'uomo, secondo quanto riferisce il ...

Incatenato e seviziato. Una tragedia sventata grazie al fiuto di un altro Cane : Abbandonare un cane è già di per sé un gesto ripugnante. Abbandonarlo con l’intenzione di farlo morire per soffocamento in poche ore e tra atroci sofferenze è incommentabile. È quanto successo l’altra mattina a Roma, in un tratto della ciclabile del Nomentano, ma per fortuna, grazie al caso e soprattutto a un passante (e il suo meticcio) che ha dato subito l’allarme si è riusciti a sventare una tragedia annunciata. A raccontare questa storia è ...