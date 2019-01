Campionati del mondo | arriva la convocazione per Sofia Goggia

Atletica – Campionati italiani indoor : a Padova Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple : Atletica, Padova: Cairoli ancora campione indoor delle prove multiple Ancora lui, senza ombra di dubbio. Simone Cairoli si conferma sul trono nazionale delle prove multiple. Il ventinovenne comasco dell’Atletica Lecco-Colombo Costruzioni ha vinto la gara assoluta di eptathlon nei Campionati italiani indoor, a Padova. È il suo quinto titolo tricolore in sala, dopo quelli conquistati sempre nell’impianto veneto nel 2014, 2015, 2017 e 2018. ...

Studenti : Campionati della Geografia : Una nuova iniziativa dedicata a migliaia di Studenti italiani assieme ai loro docenti. Centinaia le classi partecipanti provenienti da tutta Italia. Con il comunicato stampa che vi proponiamo qui di seguito vi annunciamo l’attivazione della nuova edizione dei campionati di Geografia che si svolgono a Carrara. Studenti: nuova edizione dei campionati di Geografia a Carrara, cosa bisogna sapere 1.500 Studenti finora coinvolti e motivati , coi ...

Campionati italiani di ciclocross - Colledani e Teocchi al via della Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote : Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno in gara alla Club La Santa 4 Stage MTB Lanzarote, nelle Canarie, dal 26 al 29 gennaio A meno di due settimane dai podi dei Campionati italiani di ciclocross, gli atleti italiani del Team Bianchi Countervail scaldano i muscoli per l’esordio stagionale 2019 in mountain bike. Nadir Colledani e Chiara Teocchi saranno infatti in gara nella Club La Santa 4 Stage MTB a Lanzarote, Isole Canarie ...

Atletica – Campionati Italiani di prove multiple indoor : Cairoli a caccia del titolo : Campionati Italiani di prove multiple indoor: Simone Cairoli a caccia del titolo a Padova Riflettori puntati su Simone Cairoli nel weekend dei Campionati Italiani di prove multiple indoor, a Padova sabato 26 e domenica 27 gennaio per il sesto anno consecutivo. È l’azzurro dell’Atletica Lecco Colombo Costruzioni, decimo nel decathlon agli Europei di Berlino del 2018, l’atleta più atteso dell’evento tricolore che assegna sabato i ...

Pattinaggio di figura – Campionati Europei di Minsk - Della Monica-Guarise al terzo posto dopo il corto : Nella giornata inaugurale degli Europei, Nicole e Matteo in corsa per una eccezionale medaglia tra le coppie di artistico. Ottavi parziali Ghilardi-Ambrosini; tra le donne Lucrezia Gennaro qualificata per il libero Si apre alla grandissima l’avventura dell’Italia ai Campionati Europei di Minsk, in Bielorussia. Nella giornata inaugurale Della rassegna continentale arriva ad illuminare la scena l’eccezionale prestazione ...

Campionati della Geografia quinta edizione : Nuovo comunicato stampa riguardante la quinta edizione dei Campionati della Geografia. In esso sono rese note tutte le date dell’evento. Un’iniziativa che ha lo scopo di dare il giusto merito ad una materia che per motivi ingiusti è stata gravemente ridimensionata all’interno della scuola italiana. Gli istituti scolastici interessati hanno ancora tempo per effettuare l’iscrizione a tali Campionati. Qui di seguito tutte le ...

Nuoto - il calendario del 2019 : date - programma e tutti gli eventi. Dai Campionati Italiani ai Mondiali : Una stagione decisamente importante è quella che si prospetta all’orizzonte nel Nuoto. Ci troviamo nel biennio olimpico che porterà ai Giochi di Tokyo 2020 e l’avventura della Nazionale Italiana sarà improntata su questo aspetto. Nel 2019 l’evento clou saranno i Mondiali 2019 a Gwangju (Corea del Sud) e gli Assoluti primaverili a Riccione saranno il primo vero banco di prova per staccare il biglietto per l’evento e ...

Baseball e softball - diramati i calendari provvisori della prossima stagione. Tutte le date dei Campionati di A1 e A2 : Il regalo sotto l’albero per gli appassionati di Baseball e softball è arrivato: sono stati diramati i calendari (al momento comunque provvisori) di A1 e A2 di entrambi gli sport. Definitive però sono le date, con la massima serie di softball che sarà la prima ad aprire le danze, scendendo sul diamante il 30 marzo per chiudere la regular season il 10 agosto. Vacanze più lunghe per la Serie A1 di Baseball, che tornerà a calcare i campi da ...

Slittino - i convocati dell'Italia per la preparazione in vista dei Campionati italiani. Tredici azzurri per la trasferta di Oberhof - rientra ... : Non ci sono feste che tengano, la stagione degli sport invernali prosegue: la Nazionale di Slittino artificiale tornerà al lavoro già domani. Armin Zoeggele

Slittino naturale - i convocati dell’Italia in vista dei Campionati nazionali. Allenamento sulla pista che ospiterà i Mondiali : Il DT della Nazionale di Slittino naturale Armin Zoeggeler ha convocato ben diciassette azzurri per un Allenamento sulla pista di Latzfons, che ospiterà i Mondiali, in vista dei campionati italiani che si svolgeranno il 29 ed il 30 dicembre a Funes. La seduta è invece in programma mercoledì 27. Questo l’elenco completo dei convocati: Stefan Federer, Patrick Pigneter, Florian Clara, Alex Gruber, Florian Haselrieder, Mathias Troger, Patrick ...

Slittino - i convocati dell’Italia per la preparazione in vista dei Campionati italiani. Tredici azzurri per la trasferta di Oberhof - rientra Ivan Nagler : Non ci sono feste che tengano, la stagione degli sport invernali prosegue: la Nazionale di Slittino artificiale tornerà al lavoro già domani. Armin Zoeggeler ha infatti convocato 13 azzurri, dieci del gruppo di Coppa del Mondo e tre juniores per la trasferta di Oberhof, località che ospiterà i campionati italiani. In vista della gara del 29 dicembre rientra Ivan Nagler, assente nelle tappe nordamericane di Coppa del Mondo perché impegnato nel ...