Camion con rimorchio si incastra a Busnago | tradito dalle indicazioni del navigatore

Livorno - scontro tra volante della polizia e Camion : muore l’agente Fabio Baratella : Il poliziotto è morto poco dopo essere stato estratto dalla vettura, mentre i medici gli praticavano le manovre di rianimazione. Grave un altro poliziotto.Continua a leggere

Pakistan - 26 morti in scontro bus-Camion : ANSA, - ISLAMABAD, 22 GEN - Almeno 26 persone che viaggiavano su un autobus sono morte in seguito allo scontro del mezzo con un camion avvenuto nella provincia del Balochistan, in Pakistan, nella ...

Pakistan - scontro bus-Camion : 26 morti : 6.40 Almeno 26 persone che viaggiavano su un autobus sono morte per lo scontro del mezzo con un camion,avvenuto nella provincia del Balochistan, in Pakistan. I feriti sono almeno 15.Il camion con cui si è scontrato il pullman trasportava carburante (probabilmente di contrabbando): ne è scaturito un enorme incendio che ha investito i mezzi. Dal pullman sono stato recuperati i resti dei corpi carbonizzati di 26 passeggeri. Il bus trasportava 40 ...

Camion bomba contro una scuola di polizia a Bogotà : 21 morti - 68 feriti : Un Camion imbottito con 100 chili di un esplosivo denominato pentolite è stato fatto saltare in aria in una scuola di polizia a Bogotà, capitale della Colombia.Continua a leggere

Il Camion della verdura 2.0 si chiama con l’app - non ha conducente e i pagamenti sono automatici : Il camion della verdura 2.0 è pronto, e promette di rivoluzionare l’acquisto porta a porta di alimentari freschi. Parliamo di un mezzo concettualmente simile a quello che ogni settimana, in un giorno e un orario preciso, si ferma in strada vicino a casa nostra. Le persone interessate scendono sul marciapiede, aspettano in coda il loro turno e acquistano frutta e verdura fresche. Questo oggi. Domani si potrà chiamare il camion in qualsiasi ...

Modena - scontro tra un bus con 40 studenti e due Camion : ci sono feriti : A bordo dell'autobus una quarantina di studenti pendolari che stavano rientrando a casa dalle scuole superiori della provincia. Una decina di feriti trasportati al pronto soccorso, nessuno di loro è grave.Continua a leggere

Scontro bus e due Camion - diversi contusi : ANSA, - MODENA, 16 GEN - Un incidente stradale, verso le 14 alle porte di Modena, ha coinvolto un autobus di linea della Seta e due mezzi pesanti. Sul bus erano presenti anche numerosi giovani da poco ...

Schianto contro un Camion - ferito in volo verso Siena : Incidente stradale questa mattina a Santa Fiora , nella zona industriale di Sansepolcro . Erano circa le 7,30 quando un'auto, una utilitaria Peugeot di color grigio metallizzato, guidata da un 59enne, ...

Brindisi - banditi assaltano Camion che trasporta sigarette : ferito il conducente : I malviventi hanno disseminato la strada di chiodi e poi hanno fermato un tir che trasportava sigarette, rubandone sette tonnellate.Continua a leggere

Costiera - Camion si schianta nel muro : conducente illeso - traffico in tilt : VICO EQUENSE - Paura sulla statale 145 Sorrentina, dove un camion ha impattato il muro che delimita la carreggiata all'altezza di Montechiaro, nel territorio di Vico Equense. Stando alle prime ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa Camion e quad : vincono Gerard De Rooy e Nicolas Cavigliasso che fa sempre più il vuoto : Si è corsa la settima tappa della Dakar 2019, la San Juan de Marcona-San Juan de Marcona, anche per camion, quad e side-by-side. Abbiamo assistito ad uno stage con punto di partenza e di arrivo collocati nella stessa località dopo una prova speciale di 323 chilometri tra le dune del deserto peruviano. Il tracciato non era particolarmente montuoso ma impegnativo dal punto di vista della navigazione e della capacità di guida tra le dune del ...

Dakar 2019 - risultati sesta tappa Camion e quad : vittorie di tappa per Nicolas Cavigliasso e Siarhei Viazovich - Nikolaev conserva il primato nei Camion : La sesta tappa della Dakar 2019 è andata in archivio con la conclusione delle competizioni riservate a camion, quad e SxS, con gli equipaggi ancora in gara che hanno affrontato la durissima Arequipa-San Juan de Marcona, tappa molto lunga e selettiva che ha messo a dura prova la resistenza degli equipaggi ancora in gara. Nei camion è stato il bielorusso Siarhei Viazovich (MAZ-Sportauto) a cogliere il primo successo della carriera nella Dakar ...

Dakar 2019 - risultati quarta tappa Camion e quad : Andrey Karginov concede il bis - Nico Cavigliasso ancora a segno : Durissima e lottatissima questa quarta tappa della Dakar 2019, la prima “Marathon“. Nella categoria riservata ai camion, lungo i 511 km dell’Arequipa-Tacna, si è assistito ad un confronto appassionante tra l’equipaggio russo del Kamaz-Master guidato da Andrey Karginov e quello del Big Shock Racing con al volante il ceco Martin Macik. Ebbene, in un duello fino all’ultimo respiro, è stato Karginov a prevalere con ...

Dakar 2019 - risultati terza tappa Camion e quad : Andrey Karginov concede il bis - Nico Cavigliasso ancora a segno : Durissima e lottatissima questa quarta tappa della Dakar 2019, la prima “Marathon“. Nella categoria riservata ai camion, lungo i 511 km dell’Arequipa-Tacna, si è assistito ad un confronto appassionante tra l’equipaggio russo del Kamaz-Master guidato da Andrey Karginov e quello del Big Shock Racing con al volante il ceco Martin Macik. Ebbene, in un duello fino all’ultimo respiro è stato Karginov a prevalere con ...