Calciomercato Reggina | il riepilogo di tutte le operazioni

RTC Sport/ Calciomercato/Zibert è tutto della Reggina : La Reggina e il presidente Luca Gallo comunicano l'acquisto a titolo definitivo di Urban Zibert, 26 anni. Da oggi il cartellino del centrocampista è al 100% di proprietà della società amaranto. ...

Calciomercato Reggina - ufficiale : Procopio dal Sudtirol. Navas al Verona : REGGIO CALABRIA - Due operazioni annunciate oggi dalla Reggina . Il club ha infatti comunicato, tramite una nota " il settimo colpo di mercato dell'era del presidente Luca Gallo : si tratta di Matteo ...

Calciomercato Reggina - ufficiale Procopio : le prime parole da calciatore amaranto [FOTO] : La Reggina comunica il settimo colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Matteo Procopio 22 anni. Il terzino arriva in prestito dal Sud Tirol fino al termine della stagione. “Sono contento di essere approdato alla Reggina. Ringrazio il presidente Luca Gallo e il direttore sportivo Massimo Taibi per l’opportunità che mi stanno concedendo, Reggio è una piazza importante ”, ha detto il nuovo giocatore della Reggina ...

Calciomercato Reggina - Francesco Cosenza è un calciatore amaranto : Calciomercato Reggina – La Reggina ha chiuso nelle ultime ore l’arrivo del difensore Francesco Cosenza, un altro colpo incredibile di una campagna acquisti faraonica per il presidente Luca Gallo, il club amaranto non può più nascondersi, punta senza mezzi termini alla promozione attraverso i playoff. Nella serata di ieri vi avevamo parlato dell’accordo con il Lecce, nella giornata di oggi sono circolate voci di un rifiuto ...

Calciomercato Reggina - ufficiale : è fatta per Martiniello : La Reggina comunica l’ingaggio dell’attaccante Antonio Martiniello. Il calciatore classe ’96 arriva in prestito dall’Olbia e si lega al club amaranto fino al termine della stagione. “La Reggina è una piazza importante, sono orgoglioso di aver fatto questa scelta e prometto che suderò sempre la maglia ogni volta che sarò chiamato in causa. Il mio idolo? Ibrahimovic”. Antonio Martiniello ha indossato le maglie di Aversa Normanna, Paganese e ...

Calciomercato Serie B e Serie C - conferme sulle Reggina : doppio grande innesto per il Benevento : Calciomercato Serie B e Serie C – Non solo il Calciomercato in Serie A ma anche trattative in Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea. Il Benevento piazza due innesti di grande spessore per la categoria, il difensore Caldirola ed il centrocampista Crisetig, il Carpi stringe per Ganz e sfida il Cosenza per Litteri, il Livorno ad un passo da De Luca, la Cremonese spinge per Ceravolo, lo stesso Cosenza prende Embalo. La Juventus ...

Calciomercato Serie B e Serie C - altri due innesti per la Reggina : sprint del Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Ultimi giorni caldi di Calciomercato anche per quanto riguarda i campionati di Serie B e Serie C, ecco il punto della rosea sulle ultime trattative. Colpo a sorpresa dell’Ascoli che si è assicurato le prestazioni dell’attaccante Amato Ciciretti, un innesto da novanta per il torneo cadetto e per la porta può arrivare Milinkovic-Savic. Moncini rifiuta il Livorno e firma per il Cittadella, ...

Calciomercato Reggina - ufficiale Baclet : le prime parole da attaccante amaranto : La Reggina comunica il quinto colpo di mercato dell’era del presidente Luca Gallo: si tratta di Allan Pierre Baclet, 32 anni. L’attaccante arriva a titolo definitivo. Si è legato ai colori amaranto con un contratto valido fino al 30 giugno del 2021. Baclet sarà presente già stasera allo Stadio “Oreste Granillo” per la gara con la Viterbese. “Garantirò il massimo impegno, insieme ai nuovi compagni proverò a raggiungere gli obiettivi che si ...

Calciomercato Serie B e Serie C - oggi Baclet firma con la Reggina : doppio innesto al Lecce : Calciomercato Serie B e Serie C – Sono ore caldissime per quanto il Calciomercato di Serie B e Serie C, ecco il punto sulle trattative dalla rosea. oggi è il giorno di Tumminello al Lecce che aspetta anche Pucciarelli del Chievo. Il Crotone si assicura Machach e Golmet, il Carpi ne prende tre: Crociata, Rolando e Coulibaly. Il Livorno ingaggia Kupisz e ha in prova Izco. Il Perugia chiude per Carraro, il Brescia pensa a Munari, ...

Calciomercato Reggina - il dg Iiriti a CalcioWeb : “in arrivo l’attaccante poi altri 2/3 acquisti” [VIDEO] : Giornata importante in casa Reggina, è andata infatti in scena la presentazione ufficiale del nuovo presidente Luca Gallo, obiettivi importanti da parte del numero uno amaranto che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B. Si è parlato di passato, presente e futuro ma sopratutto di Calciomercato, grande fiducia dopo il successo in trasferta sul campo del Bisceglie. Il ds Taibi si prepara a chiudere altri colpi, ecco le ...

Calciomercato Reggina - Taibi a CalcioWeb : “Baclet e Aquilani - vi svelo tutto” [VIDEO] : E’ andata in scena la conferenza stampa di presentazione della Reggina, importanti obiettivi per il presidente Luca Gallo che ha confermato senza mezzi termini l’intenzione di ottenere l’immediata promozione in Serie B. Sono stati tanti gli argomenti trattati, dalla trattativa, al presente fino ad arrivare al futuro. La società si è mossa in modo importante anche sul mercato, ecco l’intervista al direttore sportivo ...

Calciomercato Reggina - entro mercoledì due annunci poi… : Calciomercato Reggina – La Reggina si prepara per la gara del campionato di Serie C contro il Bisceglie, un turno molto importante per le ambizioni del club calabrese che punta senza mezzi termini alla promozione in Serie B dopo il cambio di proprietà. La nuova dirigenza si è presentata con il botto, già quattro gli acquisti, si tratta di Bellomo, De Falco, Doumbia e Strambelli ed entro mercoledì due annunci ufficiali, Baclet ed il ...

Calciomercato Serie B e Serie C - domani Baclet firma con la Reggina : il Verona tenta il colpo - bene il Catania : Calciomercato Serie B e Serie C – Il Calciomercato regala emozioni anche in Serie B e Serie C, ecco le ultime trattative caldissime secondo quanto riporta la rosea. Ore caldissime per gli attaccanti, la Cremonese chiude per Strizzolo, il Pescara è ai dettagli per il prestito di Tumminello mentre l’Ascoli riporta in Italia l’ex Novara Chajia, il Crotone prende Pettinari e per la difesa è vicino Spolli. Il Foggia prova ...

Calciomercato : Cosenza - Baclet alla Reggina ma Trinchera lo dichiara incedibile : È senza dubbio un momento molto delicato quello della fine del Calciomercato per tutti i direttori sportivi. Non è facile accontentare tutti tra tifosi, calciatori, procuratori ma certe dichiarazioni sembrano scontentare quasi tutte le parti. Stiamo parlando delle dichiarazioni del direttore sportivo del Cosenza Stefano Trinchera che in una recente intervista ha spiegato che l'attaccante Baclet, divenuto un idolo a Cosenza dopo le ottime ...