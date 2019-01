Calciomercato | Parma pensa a Lapadula | Regini alla Spal Eysseric saluta la Fiorentina

Calciomercato : Machin al Parma - Regini alla Spal. Eysseric saluta la Fiorentina : Stasera alle 20 cala il sipario sul Calciomercato. Ultime ore, ultime trattative per chiudere gli affari in ballo e definire le rose. Il Parma ha preso Pepe Machin dal Pescara: formula del prestito ...

Calciomercato Parma - Minelli dal Rende a titolo definitivo : Parma - Tramite un comunicato, il Parma ha annunciato "l'acquisto a titolo definitivo di Alessandro Minelli , Monza, 23 luglio 1999, dal Rende Calcio 1968. Il calciatore ha firmato un contratto con ...

Calciomercato Parma - Bruno Alves rinnova e inguaia l’Inter : vicino anche l’arrivo di Jacopo Sala dalla Samp : Il difensore portoghese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con gli emiliani, vicini anche a chiudere per Sala dalla Sampdoria Il Parma blinda Bruno Alves, rinnovandogli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il prolungamento dell’accordo tra il portoghese e il club emiliano inguaia l’Inter e le altre pretendenti, dal momento che serviranno adesso due milioni di euro per mettere le mani sull’ex Porto. La ...

Calciomercato Spal - vicino Castaignos. Lazio su Romulo - Brazao all'Inter via Parma : Vi ricordate di Luc Castaignos? Meteora olandese dell'Inter con 8 presenze tra campionato e coppe durante la stagione 2011/12, centravanti classe '92 cresciuto nel Feyenoord. Bene, ora potrebbe ...

Calciomercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...

Calciomercato Parma - ufficiale : Ciciretti va all'Ascoli : Parma - Nuova esperienza in Serie B per Amato Ciciretti : il talentuoso ma discontinuo fantasista romano, messosi in luce con la maglia del Benevento due stagioni fa e di proprietà del Napoli , lascia ...

Calciomercato Parma - in arrivo El Kaddouri dal Paok Salonicco : ceduto ufficialmente Ciciretti all’Ascoli : Il club emiliano ha sbloccato la trattativa per El Kaddouri, che torna dunque in Italia dopo l’esperienza in Grecia. ceduto intanto Ciciretti, ufficiale il passaggio all’Ascoli Il Calciomercato del Parma entra nel vivo, il club emiliano ha sbloccato nella giornata di oggi l’operazione relativa a Omar El Kaddouri, che diventerà un giocatore gialloblù. L’ex Napoli giocherà la prossima partita con il Paok Salonicco, ...