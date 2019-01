Calciomercato Livorno | ufficiali gli arrivi di Eguelfi e Salzano

Calciomercato Serie B : Cosenza saluta Baclet e punta un big - Salernitana e Livorno attive : Il Calciomercato di Serie B continua ad avere tante novità: nella giornata di ieri sono arrivate tante ufficialità. Le società più attive in queste ore sono Carpi (che ieri ha ufficializzato il giovane centrocampista Coulibaly dall'Udinese), Salernitana (che segue Acampora e ci sta provando in queste ore con bomber Calaiò seguito da diversi club di Serie B), Livorno (che dopo aver ufficializzato l'acquisto di Kupisz è vicinissimo all'attaccante ...

Calciomercato Serie B : il Livorno vira su Mraz - sopresa Ceravolo - 2 cessioni a Lecce : Giornata molto importante quella del Calciomercato di Serie B. La chiusura delle trattative si avvicina e quindi Club iniziano ad insistere per arrivare loro obiettivi di Calciomercato. La Serie B è sempre pronta a dare soddisfazioni agli amanti del Calciomercato e oltre alle voci che si susseguono, in questo momento sono tante le trattative in dirittura d'arrivo. Calciomercato Serie B: le trattative in diretta Ore 11.00: due operazioni di ...