Calciomercato | il nuovo Cagliari | 8 acquisti messi a segno | ecco come cambia l’11 di Maran

Calciomercato Chievo : Piazon è il nuovo colpo dei clivensi : Il Chievo si assicura le prestazioni di Lucas Piazon, ex centrocampista del Chelsea che arriverà a Verona con la formula del prestito seccoCalciomercato / SERIE A – A poche ore dalla chiusura del mercato, il primo colpaccio dell’ultima giornata lo mette a segno il Chievo, che si assicura le prestazioni di Lucas Piazon, centrocampista offensivo del Chelsea. L’argentino arriverà in Italia con la formula del prestito secco, ...

Calciomercato - le trattative nella notte : innesto Cagliari e nome nuovo per la Spal - scatenato il Foggia : Ultime ore di Calciomercato ed ultime trattative anche in Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blitz in entrata in casa Cagliari: dal CSKA Sofia arriva Kiril Despodov, esterno offensivo di 22 anni, contratto di 4 anni. La Spal sta pensanso a Luc Castaignos, attaccante olandese, 26 anni, è ora in forza allo Sporting Lisbona, nel frattempo è stata conclusa l’operazione con la Lazio per Murgia. I cinesi del ...

Calciomercato Juventus : Mata nuovo obiettivo - spiraglio per Ramsey a gennaio (RUMOURS) : Il Calciomercato della Juventus non è solo Benatia, con cui continua il braccio di ferro, oppure i sogni Marcelo, Isco, Pogba. Nelle ultime ore è uscito un nome nuovo per la prossima estate, si tratta di Juan Manuel Mata, in scadenza di contratto con il Manchester United. Sempre in Inghilterra sembra che l’Arsenal abbia abbassato le richieste per cedere subito Ramsey. Mata è la nuova idea per il Calciomercato della Juventus Il Calciomercato ...

Calciomercato Parma - il nome nuovo è quello di Jesè : Parma - In casa Parma ferve il mercato, anche se probabilmente le conclusioni delle trattative arriveranno verso la fine del mercato. Ieri è spuntato un nome nuovo, quello di Jesè , esterno d'attacco ...

Calciomercato Juventus - Ramsey : non è finita - ecco il nuovo retroscena : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus non molla la pista che porterebbe all’arrivo di Aaron Ramsey già dall’imminente sessione di mercato invernale. Come noto, il giocatore ha già firmato il suo nuovo contratto con i bianconeri, il quale lo legherà alla Juventus per le prossime cinque stagioni. 6,5 milioni […] L'articolo Calciomercato Juventus, Ramsey: non è finita, ...

Calciomercato Milan - nuovo obiettivo per il centrocampo rossonero : contatti con il Napoli per Diawara : Il club rossonero ha chiesto al Napoli il centrocampista classe 1997, ricevendo però una risposta negativa al prestito con diritto di riscatto Il Milan non guarda solo al reparto offensivo, dove è in procinto di arrivare Piatek al posto di Higuain. Il club rossonero scandaglia il mercato per rinforzare anche altre zone del campo, come per esempio il centrocampo. Carrasco – LaPresse/EFE L’ultimo nome apparso sul taccuino di ...

Calciomercato JUVENTUS / Ultime notizie : Pjaca richiesto dal Genoa - nuovo prestito possibile? : CALCIOMERCATO JUVENTUS, Ultime notizie: si prova subito per Ramsey, manovre interessanti per Emerson Palmieri e Rogerio, Pjaca potrebbe passare al Genoa.