Calciomercato Empoli | Diks in prestito dalla Fiorentina

Calciomercato Empoli - Zajc in partenza : è vicino al Fenerbahce : Tre reti, altrettanti assist e tante prestazioni di buon livello spalmate su 20 presenze. La prima parte di stagione di Miha Zajc non è passata inosservata agli occhi degli addetti ai lavori. Così il ...

Calciomercato Napoli - offerta all'Empoli per Bennacer : Quello del Napoli è un Calciomercato di prospettiva, proiettato già sulla stagione 2019/2020. Lo conferma anche l'ultimo nome messo nel mirino da Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per l'acquisto ...

Calciomercato - Zajc lascia l’Empoli : i dettagli : Zajc si appresta a salutare l’Empoli nella finestra invernale di Calciomercato, al suo posto arriverà Farias dal Cagliari Il centrocampista sloveno Zajc è ad un passo dall’addio all’Empoli, manca infatti solo il comunicato ufficiale del suo trasferimento al Fenerbahce. Secondo quanto rivelato da Gianluca Di Marzio infatti, il calciatore si trasferirà in Turchia, un affare sulla base di 6,5 milioni di euro più il passaggio ...

Calciomercato Cosenza - preso Bittante dall'Empoli : Cosenza - Altra operazione in entrata per il Cosenza , infatti, ha prelevato dall' Empoli il difensore Luca Bittante , che arriva in Calabria a titolo definitivo con un contratto fino a giugno 2019. ...

Calciomercato Empoli - ufficiale : Untersee allo Zurigo : Empoli - Joel Untersee saluta l' Empoli e torna allo Zurigo . C'è l'ufficialità, infatti, del prestito della cessione del difensore allo Zurigo. Questa la nota del club toscano: " L' Empoli FC ...

Calciomercato Empoli - Nikolaou in prestito dall'Olympiacos : Empoli - L' Empoli mette a segno un colpo per il proprio reparto arretrato. È ufficiale l'arrivo dall' Olympiacos , a titolo temporaneo con diritto di riscatto, del difensore Dimitrios Nikolaou . ...

Calciomercato Empoli - dall'Ascoli arriva Perucchini : Empoli - L' Empoli , tramite un comunicato, ha annunciato "di aver raggiunto l'accordo con l' Ascoli Calcio 1898 FC SpA per l'acquisizione, a titolo definitivo, del diritto alle prestazioni sportive ...

Calciomercato Empoli : Iachini avrà Pajac : Calciomercato Serie A: il club toscano si è assicurato Marko Pajac dopo aver battuto la concorrenza del Frosinone.Calciomercato Empoli, Pajac/ Come riporta ‘Sky Sport’, manca solo l’ufficialità e Marko Pajac sarà a tutti gli effetti un nuovo giocatore dell’Empoli. Il terzino croato rientrato al Cagliari in estate dopo il prestito al Perugia, arriverà con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto in caso ...

Calciomercato Fiorentina - scambio Dragowski-Terracciano con Empoli : FIRENZE - E' arrivata l'ufficialità: Fiorentina ed Empoli hanno annunciato le cessioni incrociate di Bartlomiej Dragowski e Pietro Terracciano . Il primo, portiere polacco classe 1997 si trasferisce ...

Calciomercato - Fiorentina ed Empoli completano uno scambio : Calciomercato, Fiorentina ed Empoli hanno completato un affare che vede due portieri scambiarsi le casacche per il finale di stagione E’ tutto fatto per quanto concerne lo scambio di portieri tra Fiorentina ed Empoli. I due club sono infatti d’accordo per quanto concerne lo scambio di maglie tra Dragowski e Terracciano. Il calciatore polacco prima rinnoverà fino al 2022 con la Fiorentina e poi si accaserà alla corte di Iachini ...

Calciomercato Empoli - dallo Jablonec arriva ?van?ara : Empoli - Colpo in prospettiva per l'Empoli. dallo Jablonec arriva, in prestito, l'attaccante ceco ?van?ara . Questa la nota del club toscano: " L' Empoli FC è lieta di comunicare di aver raggiunto l'...

Calciomercato Fiorentina - visite mediche per Traoré : resta a Empoli fino a giugno : FIRENZE - Questa mattina si sottoporrà alle visite mediche di rito, quindi firmerà il contratto che lo legherà alla Fiorentina fino al 2023. Poi Hamed Junior Traorè tornerà a Empoli , perché è lì che ...