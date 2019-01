Calciomercato Cagliari | dalla Sampdoria arriva Leverbe

Calciomercato Cagliari - tre nuovi innesti nelle ultime ore : l’11 [FOTO] : 1/14 Massimo Paolone/LaPresse ...

Calciomercato Empoli - dal Cagliari arrivano Farias e Pajac : Empoli - Toscani scatenati sul mercato. Dopo l'arrivo di Diks, l' Empoli acquista anche Diego Farias e Marko Pajac . Attaccante e difensore, infatti, arrivano in prestito con diritto di riscatto dal ...

Calciomercato Cagliari - individuato il sostituto di Marco Sau : il rinforzo offensivo arriva dalla Fiorentina : Il club sardo ha chiuso per l’arrivo dalla Fiorentina di Thereau, liberando dunque Marco Sau che firmerà adesso per la Sampdoria Solo due presenze in stagione, troppo poche per proseguire la propria esperienza con la maglia viola. Per Cyril Théréau dunque è tempo di preparare le valigie con destinazione Cagliari, sua nuova squadra. Il club sardo infatti ha raggiunto un accordo con la Fiorentina, acquisendo le prestazioni del ...

Calciomercato - le ultime trattative : colpi di Parma e Cagliari - sorprese di Torino ed Udinese : ultime ore caldissime per quanto riguarda il Calciomercato, domani si chiude la finestra invernale. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Torino segue con molta attenzione Svetozar Markovic, difensore classe 2000 del Partizan Belgrado, costa 4 milioni di euro. L’Udinese prova a rinforzare il centrocampo e stringe per portare in bianconero uno tra Liam Kelly e Alfa Semedo. Si sblocca la trattativa che porterebbe ...

Calciomercato Cagliari - sondaggio per Mattiello del Bologna : il club sardo alla ricerca di un terzino : Il club rossoblù ha contattato il Bologna per il laterale classe ’95, capace di collezionare in questa stagione ben 17 presenze e un gol Caccia aperta ad un terzino, in questi ultimi due giorni di mercato il Cagliari valuta tutte le piste possibili per riuscire a regalare a Maran un esterno difensivo di sicuro affidamento. Nelle ultime ore il club sardo ha chiesto Mattiello al Bologna, un profilo che piace e non poco alla società del ...

Calciomercato - le trattative nella notte : innesto Cagliari e nome nuovo per la Spal - scatenato il Foggia : Ultime ore di Calciomercato ed ultime trattative anche in Serie A. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ blitz in entrata in casa Cagliari: dal CSKA Sofia arriva Kiril Despodov, esterno offensivo di 22 anni, contratto di 4 anni. La Spal sta pensanso a Luc Castaignos, attaccante olandese, 26 anni, è ora in forza allo Sporting Lisbona, nel frattempo è stata conclusa l’operazione con la Lazio per Murgia. I cinesi del ...

Calciomercato - le trattative nella notte : sondaggi di Samp - Bologna e Parma - scatti di Genoa e Cagliari : Ultime ore caldissime di Calciomercato, si muovono i club del campionato di Serie A con l’intenzione di rinforzarsi. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ sondaggio della Sampdoria per Mattia Destro, si attende una risposta del Bologna ma soprattutto di Mihajlovic con i nuovo tecnico che dovrà dare un giudizio sull’ex Milan. La Roma si muove per la difesa si segue Domagoj Vida del Besiktas, il calciatore è ...

Calciomercato Roma - Luca Pellegrini nel mirino del Cagliari : i giallorossi valutano la situazione : Costretto a sostituire il croato Pajac, il Cagliari ha chiesto in prestito alla Roma il giovane terzino giallorosso Gli occhi del Cagliari in casa Roma, l’obiettivo è Luca Pellegrini. Il giovane terzino classe ’99 è entrato nei radar del club rossoblù, costretto a sostituire Pajac ormai prossimo al trasferimento all’Empoli. La società del presidente Giulini ha chiesto in presto il giocatore giallorosso, rimanendo in ...

Calciomercato Cagliari - ufficiale : ingaggiato l'uruguaiano Oliva : Cagliari - Il Cagliari , tramite un comunicato, ha annunciato "l'acquisto del calciatore Christian Oliva : il centrocampista uruguaiano, proveniente dal Nacional , arriva in prestito con obbligo di ...

Calciomercato INTER / Ultime notizie : Barella - è pronta l'offerta per convincere il Cagliari : CALCIOMERCATO INTER, Ultime notizie: il piano per avere Barella a giugno. Intanto Godin ha già effettuato le visite mediche, arriva anche Cedric.

Calciomercato Parma - è ufficiale il ritorno di Deiola al Cagliari : Parma - Alessandro Deiola lascia l'Emilia dopo sei mesi: arrivato la scorsa estate in prestito al Parma dal Cagliari , il centrocampista sardo torna alla base: i ducali hanno infatti risolto ...

Il Calciomercato oggi – Boateng al Barcellona! Mossa del Cagliari : Il calciomercato oggi – Clamorose novità di calciomercato che riguardano il campionato di Serie A, trattative a sorpresa nelle ultime ore. Kevin Prince Boateng lascia nuovamente l’Italia per trasferirsi al Barcellona, accordo raggiunto nella ultime ore: prestito oneroso a due milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. Ovviamente soddisfatto il calciatore ma anche il club neroverde, il direttore generale partirà nel ...

Calciomercato Cagliari - è fatta per l'uruguaiano Christian Oliva : presto le visite mediche : Un nome nuovo per il centrocampo del Cagliari . Non soltanto Birsa, arrivato in Sardegna dal Chievo nei primi giorni della sessione invernale di Calciomercato, la società rossoblù ha chiuso anche per ...

Calciomercato Cagliari - ancora contatti con il Boca per Nandez : offerti 20 milioni di dollari : Le chiavi del centrocampo, al momento, appartengono a Barella. Ma il Cagliari di offerte per il proprio gioiellino ne sta ricevendo tante, così che una sua partenza in estate sembra più di una ...