Calciomercato Barcellona | colpo last minute del club blaugrana | arriva Todibo dal Tolosa

Calciomercato Torino - assalto ad un giovane della cantera del Barcellona : granata vicini alla fumata bianca : Il club granata è vicino a chiudere per l’arrivo di Alejandro Marcos, difensore centrale classe 2000 in scadenza con il Barcellona Il Torino guarda al futuro, provando ad anticipare la concorrenza per Alejandro Marcos, giovane difensore di proprietà del Barcellona. Il club granata, secondo quanto riferito da Gianlucadimarzio.com, avrebbe già raggiunto l’intesa con il classe 2000, che non intende rinnovare il proprio contratto ...

Calciomercato - Florentin Pogba : 'Mio fratello giocherà nel Barcellona o nel Real Madrid in futuro' : E a tracciare il possibile percorso del calciatore campione del mondo è suo fratello Florentin , difensore di professione e da poco trasferitosi all'Elche. " Quando mio fratello lascerà il Manchester ...

Calciomercato Juve : Pogba e De Ligt - doppia sfida al Barcellona (RUMORS) : Il Calciomercato della Juventus si è mosso in difesa ieri con l’arrivo di Caceres e l’addio di Benatia. Il terzo ritorno dell’uruguaiano è solo una “toppa”: la prossima estate si cercherà un centrale giovane ma già pronto per il livello bianconero. De Ligt è il preferito di Paratici ma il Barcellona ad oggi è in vantaggio. Novità, questa volta positive, arrivano anche per la trattativa Pogba. Calciomercato Juventus: De Ligt si complica Il ...

Calciomercato Juventus - Cancelo potrebbe andare al Barcellona (RUMORS) : Arrivano importanti notizie per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime indiscrezioni trapelate, il Barcellona ha messo nel mirino uno dei migliori giocatori del club bianconero, ovvero Joao Cancelo. Il terzino lusitano, che già si era fatto notare l'anno scorso con la maglia dell'Inter, è stato protagonista di un'ottima prima parte di stagione a Torino ed è diventato un perno fondamentale dell'undici di Massimiliano ...

Calciomercato Barcellona - preso ufficialmente Frenkie de Jong : pioggia di milioni per l’Ajax : Il club blaugrana ha ufficializzato l’ingaggio del centrocampista, che si trasferirà in Spagna a partire dal prossimo luglio Frenkie de Jong giocherà nel Barcellona a partire dalla prossima stagione. Il club blaugrana ha ufficializzato l’acquisto dall’Ajax del centrocampista, che si trasferirà in Spagna a partire dal 1 luglio 2019. Il Barcellona pagherà al club olandese 75 milioni di euro, più altri 11 milioni in bonus. ...

Calciomercato 2019 - Sassuolo : offerta per Boateng dal Barcellona : Calciomercato 2019, Sassuolo: offerta per Boateng dal Barcellona Kevin Prince Boateng, attualmente al Sassuolo, presto approderà al Barcellona. Il giocatore ex Milan, infatti, tornerà in Liga dopo l’esperienza al Las Palmas. Nelle ultime ore, l’a.d degli emiliani Giovanni Carnevali, è in partenza per la Spagna per definire i termini di contratto del giocatore. La base iniziale è quella di un prestito oneroso ...

Calciomercato Sassuolo - Boateng nel pomeriggio vola a Barcellona : tutti i dettagli dell’operazione : L’operazione tra Sassuolo e Barcellona è ormai conclusa, il giocatore ha già salutato i compagni e nel pomeriggio volerà in Spagna E’ fatta per il passaggio di Kevin Prince Boateng al Barcellona, il Sassuolo ha accettato l’offerta dei blaugrana di due milioni di prestito oneroso e otto di diritto di riscatto. Stretta di mano arrivata e giocatore che nel pomeriggio partirà alla volta della Spagna, dopo aver salutato i ...

