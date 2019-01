Calcio | la Serie A può tornare a 18 squadre! La riforma delle norme federali spalanca un

Diretta Calciomercato Serie A : le ultime trattative – LIVE : Diretta Calciomercato Serie A: le ultime trattative – LIVE Dalle ore 15:00 segui la nostra Diretta riguardante l’ultimo giorno della finestra invernale del Calciomercato di Serie A 2019, con scadenza dei termini per effettuare acquisti e cessioni fissata per le ore 20:00. Siamo dunque arrivati all’ultimo atto di questo mercato, apertosi lo scorso 3 gennaio e che si chiuderà stasera. La sede dove si terranno le trattative ...

Consigli FantaCalcio 22 giornata Serie A 2018/2019 : Piatek il distruttore : I nostri Consigli per la 22^ giornata di Serie A: ecco chi schierare e chi no in questo turno, partita per partita.Lo spettro del 7 a 1 di Firenze accompagnerà diverse generazioni di tifosi giallorossi. Meno devastante del rigore sbagliato da Graziani al cospetto del Liverpool, o dell’harakiri che, contro un Lecce già retrocesso, costò lo scudetto a Heriksson, ma certo più imbarazzante. Tifosi romanisti, per un paio di mesi sarebbe ...

Calcio - Serie B a 20 squadre : varato il nuovo format - previste 5 promozioni dalla C : Rivoluzione nel Calcio italiano, il Consiglio Federale ha infatti varato il format per la prossima Serie B che sarà a 20 squadre con cinque promozioni dalla Serie B per integrare l’organico (sono previste quattro retrocessioni per la stagione attualmente in corso). La FIGC ha operato questa decisione con il solo voto contrario dei calciatori, la Lega B e la Lega Pro hanno infatti trovato l’accordo per salire a quota 20 dopo il ...

FantaCalcio - top e flop della 21^ giornata di Serie A : bene Quagliarella - delude Erme Can : E' da pochi giorni terminata la 21^ giornata di Serie A e per chi segue il Fantacalcio è indispensabile informarsi sui gol e sugli assist che hanno messo a segno i vari giocatori. Si seguito andremo infatti ad analizzare i giocatori che hanno portato più punti ai Fantallenatori e quelli che invece li hanno fatti perdere con autogol, espulsioni e prestazioni da incubo. I top della giornata Camillo Ciano (Frosinone): la clamorosa vittoria del ...

Serie C - la farsa del Calcio italiano : 69 punti di penalizzazione - 19 partite da recuperare - 4 squadre verso il fallimento : Sessantanove punti di penalizzazione, diciannove partite da recuperare (chissà come, se e quando), quattro squadre ad un passo dal fallimento: il bilancio della Serie C è un’ecatombe. Più che un campionato, ormai pare una farsa: non che non fosse già successo negli anni precedenti, ma stavolta la situazione è davvero sfuggita di mano a Figc e Lega Pro, che non sanno dove sbattere la testa. Mercoledì 30 il consiglio federale affronterà ...

Calciomercato Serie B : sogna Brescia - Ciofani torna - Lecce- Pucciarelli può saltare : Sono tantissime le novità di Calciomercato in queste ore. Come ogni sessione di Calciomercato che si rispetti, ci sono molti affari dell'ultima ora. Questo accade in Serie A alle big del calcio italiano, ma anche in Serie B dove nelle ultime ore si sta scatenando una caccia al attaccante. Di Lecce ha ufficializzato l'arrivo di Tumminello ma potrebbe perdere l'affare Pucciarelli visto che ad oggi Chievo ed Empoli non ci sono ancora accordate ...

Calcio - Serie A : Empoli-Genoa 1-3 finale : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Calcio - Serie A 2019 : Empoli-Genoa 1-3. Kouamé - Lazovic e Sanabria condannano i toscani : Successo preziosissimo quello ottenuto dal Genoa sul campo dell’Empoli nel posticipo della 21a giornata della Serie A 2018-2019 di Calcio. La formazione allenata da Cesare Prandelli vince con il punteggio di 1-3 grazie alle reti di Kouamé, Lazovic e Sanabria, mentre alla compagine toscana guidata da Beppe Iachini, alla quinta sconfitta nelle ultime sei partite, non basta il momentaneo pareggio di Di Lorenzo. L’Empoli comincia meglio ...

Calcio : il punto della situazione sul campionato di serie A 2018-2019 : Con il progredire del campionato di serie A le cose si fanno sempre più interessanti, specialmente per il quarto posto, utile per la qualificazione Champions per la prossima stagione. Juventus, Napoli e Inter, stanno consolidando la loro posizione, giornata dopo giornata, mentre per le altre contendenti ci sarà una battaglia intensa, visto che allo stato attuale della classifica, Milan, Roma, Sampdoria, Atalanta e Lazio, viaggiano praticamente ...

Calcio femminile - le migliori italiane della quattordicesima giornata di Serie A. Giacinti e Sabatino la coppia d’oro - Serturini una solida realtà : E’ tempo di valutazioni per quanto concerne il quattordicesimo turno del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. Andiamo ad indicare quali sono state le migliori azzurre che si sono messe particolarmente in luce nel corso della giornata conclusasi nel weekend. VALENTINA Giacinti (MILAN) – 17 gol e una voglia di segnare da impazzire. Le punte sono fatte così e Giacinti non fa eccezione. Il ventello stagionale sta per ...

Calciomercato Serie B - modifiche per le big : Lecce cambia bomber - Cremonese con Ceravolo : Con il Calciomercato ancora aperto, si può iniziare a decifrare la nuova Serie B. Di certo sono tanti i cambiamenti previsti in campo, almeno sulla carta, fermo restando che gli allenatori spesso sovvertono i pronostici della vigilia sui nomi dei calciatori che poi scenderanno in campo. Sulla carta però una delle squadre che ha cambiato è senza dubbio l'Ascoli che con gli arrivi di Ciciretti e Ninkovic in attacco è pronta a formare un tridente ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Proietti : «Col Flaminia un pari giusto - ora sotto con la Coppa Italia» : Roma – Gennaio si conferma mese poco fortunato per l’Albalonga che, dopo la vittoria sul campo dell’Anagni nel primo match del 2019, ha inanellato quattro risultati senza il bottino pieno. Ieri la squadra di mister Fulvio D’Adderio ha impattato per 1-1 sul campo del Flaminia in un match in cui Renan Pippi è stato protagonista assoluto prima con una sfortunata autorete e poi con il gol del pareggio. «Tra l’altro al nostro attaccante è stato ...

Calciomercato Serie B live : Leali- Bizzarri scambio ok - Cremonese e Benevento scatenate : Il Calciomercato di Serie B è entrato nel vivo e le trattative sono tantissime in queste ore. In questo articolo, oggi 28 gennaio, seguiremo le trattative in diretta. Per oggi sono a te sei diverso ufficialità come quella del passaggio di Tumminello a Lecce è quella di Caldirola al Benevento. Calciomercato Serie B: le trattatuive in diretta Ore 11.40: la Cremonese ha chiuso per Longo che dovrebbe fermare nella giornata di oggi. Nel mirino ancora ...

Prossima giornata Serie A Calcio - programma e orari delle partite. Il calendario e come vederle in tv e streaming : Non sono ancora terminate le emozioni del 21° turno di Serie A 2018-2019 che già si guarda avanti alla giornata numero 22, che si terrà nel weeekend della settimana appena iniziata. Il match più importante del prossimo fine settimana sarà indubbiamente quello che metterà di fronte, allo Stadio Olimpico, Roma e Milan, attualmente in lotta per la quarta posizione in campionato. La Juventus continua il proprio cammino all’Allianz Stadium, ...