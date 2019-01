Cagliari | succede di tutto sul mercato | arrivi e partenze | la situazione

sportfair

: @Gamber47 Buongiorno, grazie per la segnalazione. Vediamo cosa succede. Saluti - Comune_Cagliari : @Gamber47 Buongiorno, grazie per la segnalazione. Vediamo cosa succede. Saluti - 4_Andrea_ : Se #derossi non recupera per #RomaMilan chi gioca a cc?! E se succede nuovamente nel corso dell'anno ?! In più ades… - Siciliano741 : @ginocalcinotto @luigidimaio @matteosalvinimi Non parliamo poi di nuove elezioni in estate,come qualche genio aveva… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Gennaio movimentato in casa, soprain queste ultime ore che potrebbero riservare sorprese Il calciovolge al termine ed ilha ancora in ballo diverse trattative che verranno valutate nelle prossime ore. Il patron Giulini è infatti ad un passo dal mettere le mani su Cacciatore e Pellegrini per le fasce di difesa. Secondo Skysport infatti sarebbe definitivamente sfumata la pista Mattiello, così come quella Falcinelli al momento trattenuto a Bologna da Mihajlovic. In uscita però si lavora all’approdo di Sau alla Sampdoria, mentre Farias potrebbe sposare il progetto dell’Empoli. Oltre a Despodov in attacco potrebbe arrivare Nicolas Castillo del Benfica. Insomma, ore calde per Giulini.L'articolodisul, laSPORTFAIR.