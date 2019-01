Bruno Alves-Juventus | ecco la reale situazione | c’è il piano di Paratici

Mercato Juventus : uno tra Bruno Alves - Vida e Christensen : Gennaio sfortunato per la retroguardia della Juventus : dopo l'infortunio di Bonucci , si è fatto anche male anche Chiellini e il solo Caceres rischia di non bastare per sostituire Benatia. Allegri al ...

Calciomercato Juve - le trattative : torna di moda l'idea Bruno Alves : L'uscita dal campo di Giorgio Chiellini nel corso del primo tempo della partita di Coppa Italia persa per 3-0 sul campo dell'Atalanta potrebbe costringere la Juventus a tornare sul mercato per ...

Calciomercato Juventus - Chiellini out per infortunio : i bianconeri ripiombano su Bruno Alves : La società bianconera ha riallacciato i contatti con il Parma per il difensore portoghese, sondato già qualche settimana fa La Juventus si mette subito in movimento: l’infortunio di Chiellini durante la sfida di questa sera allo Stadio Atleti Azzurri d’Italia contro l’Atalanta, valida per i quarti di finale di Coppa Italia, ha immediatamente mandato in allarme la società bianconera. Difesa juventina decimata: dopo la ...

Calciomercato Parma - Bruno Alves rinnova e inguaia l’Inter : vicino anche l’arrivo di Jacopo Sala dalla Samp : Il difensore portoghese ha raggiunto l’accordo per il rinnovo con gli emiliani, vicini anche a chiudere per Sala dalla Sampdoria Il Parma blinda Bruno Alves, rinnovandogli il contratto in scadenza il prossimo giugno. Il prolungamento dell’accordo tra il portoghese e il club emiliano inguaia l’Inter e le altre pretendenti, dal momento che serviranno adesso due milioni di euro per mettere le mani sull’ex Porto. La ...

Bruno Alves-Juventus - Allegri rivela : “Ecco la verità sul mercato” : Bruno ALVES- Massimiliano Allegri fa chiarezza in conferenza stampa in vista dell’imminente match di Coppa Italia contro l’Atalante e soprattutto a pochi giorni dalla chiusura del mercato. L’infortunio di Bonucci potrebbe spingere la Juventus alla corsa ad un nuovo centrale difensivo. Questa la prima idea iniziale, idea stroncata sul nascere da Massimiliano Allegri, il quale […] L'articolo Bruno Alves-Juventus, Allegri ...

Mihajlovic-Bologna - c'è l'accordo. La Juventus pensa a Bruno Alves : Sarà un finale di corsa per Inter, Milan e Juventus. I tre club vivranno gli ultimi giorni di calciomercato, chiusura giovedì ore 20, con uno sguardo rivolto alle lancette dell'orologio e alle agende ...

Calciomercato Inter - dal sondaggio per Bruno Alves all’incontro con l’Udinese per De Paul : il punto : Visto l’Interesse del Monaco per Miranda, il club nerazzurro è a caccia di un sostituto per liberare il brasiliano L’Interesse del Monaco per Miranda sta spingendo l’Inter ad individuare un sostituto, che possa liberare il brasiliano e permettergli di trasferirsi nel Principato. Paola Garbuio/LaPresse In cima alla lista di Marotta e Ausilio c’è Bruno Alves, nome discusso questa sera nel corso della cena andata in ...

Juventus - Bruno Alves al posto di Benatia. Bloccato anche Caceres : Il responsabile dell'area sport Fabio Paratici è orientato su un prestito o un low cost di lusso in modo da non impegnarsi troppo per l'estate, quando ripartirà la caccia a Matthijs De Ligt , Ajax , ...

Infortunio Bruno Alves - le ultime in vista del match contro la Sampdoria : Infortunio Bruno Alves – Il difensore centrale del Parma è in ripresa dal risentimento muscolare che lo aveva colpito durante l’ultimo match contro il Chievo, dopo i problemi avvertiti in settimana. Anzi, l’Infortunio sarebbe stato praticamente smaltito e il portoghese ha già lavorato in parte con il gruppo. Domani potrebbe essere il grande giorno del ritorno in gruppo a pieno regime e, se così fosse, Bruno Alves si ...

Serie A Parma - ansia per Bruno Alves : Parma - Tra le tante assenze che attanagliano i pensieri di Roberto D'Aversa , una in particolare agita i sonni dell'ambiente: Bruno Alves . Il difensore, pietra angolare del reparto difensivo ducale, ...

Serie A Parma - lavoro personalizzato per Bruno Alves e Sprocati : Parma - Stamattina a Collecchio il Parma è tornato in campo con una doppia seduta. Guidati da D'Aversa , i crociati hanno svolto lavori di core stability, esercizi di forza funzionale e cambi di ...

Parma - le ultime sugli infortunati : novità Gervinho - si ferma Bruno Alves : Nell’incontro di ieri contro il Chievo Verona, il Parma ha perso l’occasione di avvicinarsi alla zona che vale un posto alla prossima Europa League. I crociati sono stati anche sfortunati quando Inglese ha centrato il palo da dentro l’area nel finale di gara. In ogni caso deve ringraziare Bruno Alves, autore del gol del definitivo 1-1 con una prodezza su calcio di punizione degna del miglior Ronaldo. Poi, però, il ...

Serie A LIVE - i match delle 15 : prodezza di Bruno Alves - il Parma risponde immediatamente! [VIDEO] : Serie A LIVE – Dopo il lunch match tra Sassuolo e Fiorentina, è il turno delle gare delle 15. Al Castellani, Inzaghi cerca di strappare punti preziosi in ottica salvezza e panchina: una sconfitta potrebbe costargli il posto. Il Parma di D’Aversa, una delle piacevoli sorprese della stagione, ospita il Chievo di Di Carlo, reduce da due pareggi fondamentali con Napoli e Lazio. Alla Dacia Arena, l’Udinese affronta ...

Il Parma e la scommessa vinta di Bruno Alves : Tre anni fa, il Parma ripartiva dalla serie D . La società era rinata da un secondo fallimento nel giro di una decina di anni: il primo, quello legato a Calisto Tanzi , aveva ricondotto alla realtà ...