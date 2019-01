Boxe | Mondiale WBO pesi piuma | Carmine Tommasone imbattuto a 34 anni Ora serve l’impresa

Boxe - Carmine Tommasone verso il Mondiale WBO pesi piuma. Chi è Oscar Valdez? Il guerriero messicano ai raggi X : Carmine Tommasone è volato negli USA col sogno di realizzare un’impresa, il 34enne ha l’occasione di conquistare il Mondiale WBO dei pesi piuma ma tra lui e la cintura c’è il detentore del titolo, un vero fuoriclasse del ring che ha già impressionato tutti gli addetti ai lavori e gli appassionati della nobile arte: Oscar Rafael Valdez Fierro, semplicemente Oscar Valdez. Si tratta di un vero e proprio fuoriclasse, un pugile ...

LIVE Pacquiao-Broner Boxe - Mondiale Welter WBA 2019 in DIRETTA : il filippino favorito - lo statunitense cerca l’impresa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Pacquiao-Broner, Mondiale WBA dei pesi Welter. Alla MGM Arena di Las Vegas (USA) andrà in scena il primo big match dell’anno per quanto riguarda il pugilato: da una parte il 40enne filippino che difendere la cintura, dall’altra il 29enne statunitense che insegue l’impresa. Si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato e avvincente, Pacquiao sembra partire favorito ma deve ...

Boxe - Pacquiao-Broner Mondiale Wba welter : il match in diretta streaming su DAZN : Notte di grande Boxe sabato a Las Vegas, una delle città simbolo di questo sport. Sede l’MGM Grand Garden Arena, autentico tempio del pugilato moderno, le luci sono pronte ad accendersi per la riunione stellare che si chiuderà con l’evento valido per il Mondiale Wba dei pesi welter: il combattimento tra il campione Manny ‘Pac Man’ Pacquiao e lo sfidante Adrien ‘The Problem’ Broner. Per tutti gli appassionati della ‘noble art’ un appuntamento ...

Boxe - Canelo Alvarez sfiderà Daniel Jacobs il 4 maggio! Match pirotecnico per Mondiale WBA - WBC - IBF dei pesi medi : Ora è ufficiale: Saul “Canelo” Alvarez affronterà Daniel Jacobs per il Mondiale WBA, WBC, IBF dei pesi medi. Una sfida davvero stellare che andrà in scena il prossimo 4 maggio come ha confermato Oscar De La Hoya, amministratore delegato della Golden Boy Promotion. Ancora da ufficializzare la sede dell’incontro che sarà probabilmente la T-Mobile Arena di Las Vegas (USA). Da una parte il messicano che detiene il titolo iridato ...

Boxe - Pacquiao-Broner : Mondiale WBA pesi welter. L’eterno filippino difende la cintura - lo statunitense sogna l’impresa : Sabato 19 gennaio andrà in scena il primo big match del 2019 per quanto riguarda il pugilato, alla MGM Arena di Las Vegas si affronteranno Manny Pacquiao e Adrien Broner pronti a contendersi il Mondiale WBA dei pesi welter. Da una parte il 40enne filippino detentore della cintura, dall’altra il 29enne statunitense che vuole realizzare l’impresa. Pacquiao è stato capace di laurearsi Campione del Mondo in otto categorie di peso ...

Boxe - Pacquiao-Broner - Mondiale WBA welter : quanti soldi guadagnano i pugili? Montepremi - cifre e borse : Sabato 19 gennaio andrà in scena l’attesissimo Mondiale WBA dei pesi welter, Manny Pacquiao e Adrien Broner si affronteranno sul ring della MGM Arena di Las Vegas (USA): si preannuncia un incontro particolarmente equilibrato aperto a ogni risultato, difficile fare un pronostico della vigilia per il primo big match del 2019 per quanto riguarda la Boxe. Non sono ancora stati svelati ufficialmente i guadagni dei due pugili ma le borse ...

Boxe - Manny Pacquiao torna sul ring e difende il Mondiale WBA dei welter. Adrian Broner cerca l’impresa : Manny Pacquiao contro Adrian Broner, il primo big match del 2019 per quanto riguarda la Boxe. L’anno incomincia con il botto, sabato 19 gennaio andrà in scena l’attesissimo confronto che vale il Mondiale WBA dei pesi welter: da una parte il 40enne filippino detentore della cintura, dall’altra il 29enne statunitense che vuole realizzare l’impresa. Alla MGM Arena di Las Vegas (USA) si disputerà un confronto che si ...

Boxe - Carmine Tommasone sfiderà Oscar Valdez per il Mondiale dei pesi piuma! Che occasione per l’italiano : Carmine Tommasone affronterà Oscar Valdez nel match che metterà in palio il Mondiale WBO dei pesi piuma. Il prossimo 2 febbraio, il pugile irpino avrà la grandissima occasione di combattere con il detentore della cintura al Ford Center at The Star di Frisco (Texas, USA) e cercherà l’impresa che sembra impossibile contro l’imbattuto messicano (24 successi di cui 19 per ko). Il 34enne nativo di Avellino, alto 168 centimetri e ...

Boxe - Mondiale Pesi Medi WBC : Jermall Charlo-Matt Korobov. Programma - orario e tv. Come vederlo in streaming : Domenica 23 dicembre alle ore 2.00 italiane si svolgerà il match valido per il titolo Mondiale Pesi Medi WBC di Boxe tra Jermall Charlo e Matt Korobov. Al Barclays Center di Brooklyn, a New York, assisteremo a questo spettacolare match con Charlo che tenterà di difendere la cintura dall’assalto di Korobov, che ha sostituito Willie Monroe Jr., risultato positivo ad un controllo antidoping. Il combattimento tra Jermall Charlo e Matt Korobov sarà ...

Boxe - Carmine Tommasone combatterà per il Mondiale Wbo dei pesi piuma con Valdez! : Chance importante per Carmine Tommasone. Viaggio americano a caccia di un clamoroso titolo Mondiale per il pugile irpino. Il prossimo 2 febbraio, infatti, al Ford Center di Frisco, in Texas, l’azzurro affronterà il messicano Oscar Valdez (dalle statistiche impressionanti, con 24 combattimenti tutti vinti e addirittura 19 prima del limite) per il titolo Wbo dei pesi piuma. Una mission impossible per il pugile italiano che tenta ...

Boxe - c è Alvarez l uomo da 365 milioni di dollari. Con Fielding per il mondiale supermedi : ''Un altro incontro con Mayweather lo vorrebbe tutto il mondo della Boxe...'. Vero, come è vero anche che il buon Floyd, ormai 41enne, con la Boxe che conta sembra aver detto basta. Sembra... ...

Boxe - Canelo Alvarez vs Rocky Fielding : Mondiale WBA supermedi - il messicano per la terza cintura! : Grande notte di Boxe al Madison Square Garden di New York (USA), Canelo Alvarez e Rocky Fielding saliranno sul ring per sfidarsi nel match che mette in palio il Mondiale WBA dei pesi supermedi. Il messicano, forte di un record di 50 vittorie e una sola sconfitta, se la dovrà vedere con l’inglese (27-1) che difende la cintura: si preannuncia un incontro particolarmente acceso e vibrante dove non dovrebbero mancare gli spunti. Alvarez, ...

Boxe - Guido Vianello dopo la vittoria a New York : 'L'America è un sogno. Ora voglio il titolo mondiale' : Al Madison Square Garden , per il suo debutto nei professionisti, indossava una maschera da gladiatore. Una metafora della sua carriera: il gigante buono, 1.98 metri per 105 chili,, che quando sale ...

Boxe - ufficiale : ci sarà la rivincita tra Deontay Wilder e Tyson Fury - nuova battaglia per il Mondiale WBC : Ora è ufficiale: ci sarà una rivincita tra Deontay Wilder e Tyson Fury. Dopo il clamoroso pareggio di sabato scorso, nell’incontro che metteva in palio il Mondiale WBC dei pesi massimi, il World Boxing Council ha indetto il re-match tra lo statunitense e il britannico: i due pugili dovranno dunque riaffrontarsi e verrà messa nuovamente in palio la cintura iridata di questa sigla. La WBC ha preso la decisione in maniera unanime anche perché ...