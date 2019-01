Boston asfalta Charlotte Doncic sbanca New York

Risultati NBA – Golden State asfalta i Lakers con un super Thompson - Philadelphia ok sui Rockets : sorride Boston : Una prestazione pazzesca di Thompson permette agli Warriors di superare i Lakers allo Staples Center, niente da fare invece per i Rockets al cospetto di Philadelphia Il match clou della notte NBA si conclude a favore di Golden State che, allo Staples Center di Los Angeles, supera in maniera netta i Lakers. Partita bella ed avvincente, con un super Klay Thompson capace di piegare a favore dei Warriors la contesa, segnando ben 44 punti e ...