Borse | un gennaio al top da oltre tre anni Piazza Affari svetta con +7 | 6%

19 gennaio : buon compleanno Paolo Borsellino : Siamo soliti ricordare la data della strage di via D'Amelio, della strage di Capaci, della morte giunta con assassini o attentati. Oggi vogliamo ricordare la vita, la (ri)nascita, il 79esimo compleanno che Paolo Borsellino non potrà mai festeggiare: proprio ieri sera, al Teatro S. Cecilia di Palermo è stata organizzata una festa in suo onore, aspettando le 24 per gridare simbolicamente "buon compleanno Paolo". Chi era Paolo Borsellino Siciliano, ...