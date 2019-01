Blitz dei carabinieri al matrimonio | sposo in manette | denunciati gli altri

Pordenone - falsi vini dop o igp : Blitz dei Nas in 50 cantine e distillerie del Nordest : Nelle prime ore di ieri mattina i Carabinieri dei Nas di Udine, coadiuvati dagli ispettori per la repressione delle frodi, hanno effettuato controlli a tappeto in ben 50 distillerie e cantine di tutto il Nordest. L'operazione dei militari, intervenuti su richiesta della Procura di Pordenone, ha avuto l'obiettivo di contrastare il fenomeno delle frodi sui vini, in particolare riguardo le etichette dop o igp. Si è constatato infatti che numerosi ...