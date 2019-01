Bimbo ucciso | indagini su ruolo madre

Bimbo ucciso Cardito - l’amica di Tony : “Aveva un figlio da un’altra donna” : Tony Essoubti Badre, il 24enne fermato per l’omicidio del piccolo Giuseppe, 7 anni, figlio della compagna, e il ferimento della sorellina a Cardito , Napoli, domenica scorsa ha un figlio da un’altra donna. È stata un’amica di famiglia, Nunzia, a raccontare la sua versione dei fatti: ‘’Quella mattina sarei dovuta andare a prendere un caffè a casa loro. Tony Essobdi Badre (il patrigno reo confesso, ndr) è un mostro’’, ha detto la donna ai ...

Bimbo ucciso dal patrigno a Napoli - le indagini : lasciato agonizzante sul divano per ore - curato solo con una pomata : Il piccolo Giuseppe si poteva salvare. Invece è stato lasciato sul divano , a consumarsi in una lenta agonia che l’ha portato alla morte. È quanto emerge dagli elementi raccolti dagli inquirenti nelle ultime ore. I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpicino del bambino di sette anni ucciso di botte domenica 27 gennaio da Tony Essobti Badre, il compagno della madre, a Cardito ( Napoli ), parlano di emorragia interna o frattura della base ...

Bimbo ucciso a Cardito - lasciato agonizzante per ore sul divano. Il patrigno : «Avevo fumato diversi spinelli» : Emorragia interna o frattura della base cranica. Sarebbero queste le cause del decesso del piccolo Giuseppe. Sono i primi dettagli dell'esame sul corpo del Bimbo di sei anni massacrato, a...

Bimbo ucciso a Cardito - il padre a Pomeriggio 5 : 'Come si può essere così crudeli?' : Felice Dorice , il padre di Noemi e del piccolo Giuseppe , il bambino ucciso con botte e bastonate da Tony Badre Essobti , compagno della madre, a Cardito . : Durante la trasmissione ' Pomeriggio Cinque'...

Bimbo ucciso di botte - parla lo psicologo della sorellina : «Trauma profondo come una cicatrice» : «Siamo nella fase acuta del trauma, quindi adottiamo un intervento contenitivo, lasciando parlare la bambina, cercando di non suscitarle sentimenti sgradevoli, ma anche essere in grado di...