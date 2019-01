Biglietti gratis per i concerti di Beyoncé e Jay-Z per sempre se accetti di diventare

optimaitalia

(Di venerdì 1 febbraio 2019)e Jay-Z fanno sul serio sulla questione veganismo. All'inizio dell'anno avevano sorpreso tutti invitando il pubblico ad intraprendere, insieme a loro, un percorso basato sull'esclusione di qualsiasi alimento di provenienza animale dalla propria alimentazione. Una scelta radicale e inattesa, visto che, per quanto salutisti, i Carter non hanno mai disdegnato carne e derivati, come testimoniano anche le luculliane cene italiane di cui hanno goduto in costiera amalfitana, a Capri, a Ponza e durante le altre, numerose, vacanze estive nel nostro Paese.Eppure sembra che con l'arrivo del 2019 vogliano cambiare stile di vita e coinvolgere in questa scelta anche i loro seguaci. Per incitarli a prendere la decisione divegani, iniziando un percorso progressivo di abbandono dei derivati animali che certo non può essere immediato ma deve essere graduale,e Jay-Z hanno ...