Berlusconi : "M5S inadeguati - pronti a un governo con la Lega e i fuoriusciti pentastellati" : Il leader di Forza Italia: "In molti mi rimpiangono, perché i grillini sono pericolosi". E sul caso Salvini-Diciotti: "Sono sempre stato un garantista"

Berlusconi : "Pronti ad andare al governo con la Lega e i delusi del M5s" : "Se si andasse a elezioni siamo pronti". Silvio Berlusconi non prevede comunque il voto a breve, ma guarda con attenzione le frizioni e le tensioni che di continuo agitano la maggioranza e il governo. D'altra parte, come fa notare lo stesso leader di Forza Italia in una intervista a Repubblica, sono diversi gli analisti a credere che in Parlamento, "dopo la caduta di questo governo, emergerà una maggioranza diversa da quella attuale, in grado di ...

Diciotti - con Salvini il M5s rischia di comportarsi come Berlusconi : Qualche giorno fa, dopo la richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini rivolta al Senato dal Tribunale dei ministri (con l’accusa di sequestro di persona), il vicepremier più sborone della galassia aveva gonfiato il petto villoso, proclamando: “Sono qui! Processatemi!!!”. Invece, niente: ora non vuole più essere giudicato. Al centro, c’è la vicenda della nave della Guardia costiera italiana Diciotti, bloccata per ...

Marco Travaglio - avvocato M5s : la difesa d'ufficio di Beppe Grillo in Rai. Ma ai tempi di Berlusconi... : Non si lascia sfuggire alcuna polemica contro i "suoi" grillini, Marco Travaglio, pronto a difenderli colpo su colpo. Su tutto. Ogni giorno. E l'articolo sul Fatto Quotidiano di domenica 27 gennaio non fa eccezione. Il direttore, infatti, si presta alla difesa di Carlo Freccero e di Rai 2: lunedì se

Europee - 25 anni dopo Berlusconi (ri)scende in campo : “L’Italia è il paese che amo…”. E attacca : “M5S pericolosi” : “L’Italia è il paese che amo. Con queste parole mi rivolsi agli italiani” nel ’94 “per salvare l’Italia da un grave pericolo”, “quello comunista”. Oggi c’è “un altro pericolo”, rappresentato dai Cinque stelle. “Per questo credo che l’appello di allora sia drammaticamente attuale anche oggi”. In un videomessaggio sui social Silvio Berlusconi celebra il venticinquesimo ...

Regionali : Di Maio - "M5s e Lega andranno ognuno per sé. Cioè - loro per Berlusconi" : Alle Europee e alle Regionali "noi andremo per noi e loro per loro. Anzi loro, e specialmente qui, andranno per Berlusconi...". Frecciata, nel corso di un incontro elettorale a Sulmona, da parte di Luigi Di Maio agli alleati di governo della Lega, perché è appunto al partito di Salvini che l'altro vicepremier si riferisce quando dice "loro". "Alle europee - riprende Di Maio nella diretta Facebook del suo intervento - la differenza sarà con quali ...

Sardegna - Berlusconi : "Qui si vota per M5s ha preferito la barca..." : Silvio Berlusconi ai microfoni di Radio Capital lancia la campagna per le Regionali in Sardegna. Il Cavaliere parlando anche delle suppletive ha messo nel mirino il Movimento Cinque Stelle: 'In ...

Berlusconi Araba Fenice si candida a elezioni europee. Governo M5S-Lega? 'Caos totale e masochista' : Ma il fatto che lui a 80 anni torni centrale o strategico sulla scena politica italiana la dice lunga sulla qualità della nostra sinistra. Ci sono leader che hanno "copiato" la cosiddetta presunta "...