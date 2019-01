BEAUTIFUL | cosa succede venerdì 1° febbraio 2019 | anticipazioni

BEAUTIFUL riprende il 7 gennaio - ecco cosa succederà [anticipazioni italiane] : Anche quest’anno BEAUTIFUL, in Italia, va in vacanza in occasione delle feste natalizie. L’appuntamento con i Forrester, i Logan e gli Spencer è dunque fissato per il 7 gennaio del nuovo anno. Il 2019 si riaprirà dove abbiamo lasciato la narrazione, ovvero con le indagini sul tentato omicidio di Bill Spencer. Il giallo sullo sparo che ha messo a rischia la vita dell’editore giungerà al suo termine, non senza qualche colpo di ...