Bce | Weidmann | inflazione 2019 viste ben sotto ultime proiezioni

Colpo di scena : post Draghi - Tria apre a candidatura falco tedesco Weidmann a guida Bce : Colpo di scena: il ministro dell'economia del governo M5S-Lega non è poi così contrario alla possibilità che sullo scranno più alto della Bce , dopo le dimissioni di Mario Dragh i, si sieda il falco tedesco Jens Weidmann. E' quanto ...

Bce : Tria - Weidmann? no occhi al passato : ANSA, - ROMA, 23 GEN - "Non è il caso di concentrarsi su cose accadute nel passato, perché il mondo si evolve e con esso anche le idee dei protagonisti". Così il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, rispondendo a Davos all'agenzia Reuters a proposito della candidatura del presidente della Bundesbank Jens Weidmann, alla presidenza della Bce in vista del termine del mandato ...

Tria lascia la porta aperta a possibilità Weidmann per presidenza Bce : Il ministro dell'Economia Giovanni Tria non ha escluso oggi la possibile nomina del presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, a prossimo capo della Banca Centrale Europea, affermando che le posizioni espresse in ...