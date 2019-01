Bank of Japan sempre più dovish | ' se necessario politica monetaria sarà ancora più

Bank of Japan : tassi inchiodati a -0 - 1% - revisioni ad outlook Pil e inflazione : Nessun cambiamento nella politica monetaria della Bank of Japan, che però rivede le stime su Pil e inflazione del Giappone.

Bank of Japan ancora immobile. Ma intanto lo Yen sale sui mercati : ancora una volta la Bank of Japan non ha regalato alcuna sorpresa. L'istituto centrale nipponico ha infatti deciso di confermare i tassi d'interesse allo 0,10% in negativo, e a zero sui titoli di Stato decennali. Questo livello del costo del denaro fu deciso con una mossa storica nel meeting del gennaio 2016. La scelta della Bank of JapanLa decisione di politica monetaria della BoJ è giunta poche ore dopo la mossa della Federal Reserve ...

Assiom Forex su Bce : ecco le misure in stile Bank of Japan che potrebbe introdurre dopo fine QE : Consideriamo questo repricing eccessivo: una leggera flessione dell'economia è fisiologica e salutare e non implica necessariamente una fase recessiva violenta". Così si legge nel report stilato ...

Bank of Japan - stabile la fiducia delle grandi imprese. Caute sulle prospettive : stabile l'indice Tankan giapponese, il sondaggio trimestrale condotto dalla banca centrale che misura il sentiment delle grandi imprese manifatturiere verso l'economia. Nel 4° trimestre chiuso a dicembre, il dato comunicato dalla Banca del Giappone , BOJ,, risulta pari a 19 punti come nei tre mesi conclusi a settembre e supera le attese degli analisti che ...

I due istituti si sono incontrati, e la DBJ ha assicurato di essere «pronta a valutare investimenti infrastrutturali in Italia».