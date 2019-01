Banca Etruria | per il crac condannati a cinque anni gli ex vertici

Banca Etruria - condannati per bancarotta gli ex vertici : Il giudice per l'udienza preliminare di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato con il rito abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per Bancarotta. Il giudice ha ...

Banca Etruria - ex dirigenti condannati dal gup di Arezzo. Cinque anni a Fornasari : Il gup di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per Bancarotta. Il giudice ha inflitto 5 anni (scontati di un terzo per il rito) per l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex dg Luca Bronchi, e di 2 anni per l’ex dg Alfredo Berni, tutti imputati per Bancarotta fraudolenta. Pena di 1 anno per l’ex consigliere del cda Rossano Soldini accusato di Bancarotta ...

