Banca Etruria | condannati per bancarotta gli ex vertici

Banca Etruria - ex dirigenti condannati dal gup di Arezzo. Cinque anni a Fornasari : Il gup di Arezzo Giampiero Borraccia ha condannato in abbreviato quattro ex dirigenti di Banca Etruria nel filone di inchiesta per Bancarotta. Il giudice ha inflitto 5 anni (scontati di un terzo per il rito) per l’ex presidente Giuseppe Fornasari e l’ex dg Luca Bronchi, e di 2 anni per l’ex dg Alfredo Berni, tutti imputati per Bancarotta fraudolenta. Pena di 1 anno per l’ex consigliere del cda Rossano Soldini accusato di Bancarotta ...

Crac Banca Etruria : condannati a 5 anni Fornasari e Bronchi : Il gup del tribunale di Arezzo, Giampiero Borraccia, ha condannato a cinque anni, in abbreviato, per bancarotta, l'ex presidente di banca Etruria, Giuseppe Fornasari, e l'ex direttore generale, Luca Bronchi. condannati dal giudice a due anni l'ex vicepresidente di banca Etruria Alfredo Berni e a un anno l'ex membro del cda Rossano Soldini, quest'ultimo indagato per la sola bancarotta semplice. Il gup Borraccia ha inoltre rinviato a giudizio ...

Banca Etruria - “indagati i commissari di Bankitalia per abuso d’ufficio” per vendita crediti deteriorati : I commissari di Banca Etruria nominati da Bankitalia nel febbraio 2015 e rimasti in carica fino alla risoluzione del novembre successivo, sono indagati dalla procura di Arezzo per abuso d’ufficio. La vicenda è relativa alla vendita di un pacchetto di crediti deteriorati dell’istituto toscano, realizzata dai commissari il 16 novembre 2015, sei giorni prima della risoluzione del governo Renzi per Etruria e altre tre banche. La notizia è riportata ...

Banca Etruria - gli ex vertici in aula anche con l'accusa di falso in prospetto : Approfondimenti Banca Etruria, chiesta l'assoluzione di Fornasari: verso la conclusione dell'udienza preliminare 14 dicembre 2018 Crac Banca Etruria, al via l'udienza preliminare per falso in ...

Balle Spaziali - Travaglio smonta tre fake news : “È vero che il decreto su Banca Carige è uguale a quello su Etruria?” : E’ vero che il decreto del governo Conte su Banca Carige è uguale a quello del governo Renzi su Banca Etruria e le altre banche fallite? E’ vero che l’attuale maggioranza si è rimangiata tutte le promesse e sta autorizzando le trivellazioni in mare per i grandi petrolieri? E’ vero che Daniele Luttazzi torna su Raidue, ma in realtà è tutta una finzione per nascondere una censura, un’epurazione, una fatwa di Carlo ...

Carige - Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini : “Ipocrisia vergognosa”. Poi si difende su Banca Etruria : “Di Maio e Salvini hanno fatto la stessa identica cosa che abbiamo fatto noi con Mps e le altre banche. La loro è un’ipocrisia vergognosa”. A dirlo, su Facebook, la deputata del Pd, Maria Elena Boschi, che ha parlato di Carige e dei salvataggi degli istituti di credito da parte del governo Gentiloni insieme al collega Luigi Marattin. L'articolo Carige, Maria Elena Boschi attacca Di Maio e Salvini: “Ipocrisia ...

Manovra - atroce beffa per i truffati da Banca Etruria : l'ultimo tradimento grillino : Una beffa nella Manovra del governo di Lega e M5s. Si parla di banche e dei rimborsi ai truffati, promessi per mesi dall'esecutivo. E arrivati soltanto in parte. Sulla base del testo, infatti, ad avere diritto al rimborso sono soltanto i risparmiatori degli istituti veneti: Veneto Banca e Banca Popo