Baby George incontra una passante e si presenta con un nome finto | «Ciao | sono Archie»

leggo

: RT @VanityFairIt: Piccoli #royalbaby crescono (molto in fretta) - petardi86262320 : RT @VanityFairIt: Piccoli #royalbaby crescono (molto in fretta) - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Piccoli #royalbaby crescono (molto in fretta) - VanityFairIt : Piccoli #royalbaby crescono (molto in fretta) -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Ma è chiaro cheè ancora teneramente ignaro di essere famoso in tutto il mondo. E con le sue gag continua a far impazzire i sudditi di sua maestà e non solo.