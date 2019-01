Autonomia | Conte | rispetteremo impegni garantendo coesione Paese

Conte - ok Autonomia ma salvare coesione : ANSA, - MILANO, 30 GEN - Il governo lavora "seriamente" sull' autonomia delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, ma deve "salvaguardare la coesione nazionale e sociale". Lo dice il premier ...

Autonomia - cresce l allarme. Il governatore De Luca a Conte 'Unità a rischio'. Carfagna 'I costi non siano scaricati sul sud' : ROMA. Si avvicina il momento della scelta sull'Autonomia delle regioni. E cresce l'allarme per le conseguenze, soprattutto per le aree economicamente più deboli del Paese. Il premier Conte ha ...

Autonomia Veneto e Lombardia - De Luca scrive a Conte : 'Incontriamoci - unità nazionale a rischio' : Il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, ha inviato al presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, la richiesta formale di un incontro nell'ambito del procedimento ...

Conte con Di Maio promette aiuto ai più deboli. Per il 2019 Salvini spinge su legittima difesa e più Autonomia : Il Presidente del Consiglio e il suo vice sottolineano l'impegno a non lasciare indietro nessuno. Salvini celebra l'anno della Lega e fissa come appuntamento il voto europeo di maggio indicando le ...

Si va verso l'Autonomia : a febbraio Conte firma con le prime tre regioni : Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, le tre regioni andate al referendum nel 2017, avranno l' autonomia , ma non ora. Oggi, infatti, sono state presentate in Cdm le bozze dell'intesa tra lo Stato e le ...

Autonomia : De Poli - fatti non annunci - Conte venga in Parlamento : Roma, 18 dic. (AdnKronos) - "Il percorso per l'Autonomia lo hanno tracciato i veneti il 22 ottobre 2017 con il sì al referendum. Tra i grillini c'è chi pensa che si tratti di un regalo al Nord. La retorica Nord contro Sud è una grande fake news. Si tratta di un percorso che rientra nel perimetro del

Autonomia - Stefani (Lega) : “Bozze pronte - ma non ho risposte da ministri M5s. Quando Conte firma decreto? Saperlo…” : Quando il premier Giuseppe Conte firmerà il decreto? “Ah, saperlo…”. “Io ho fatto il mio”, ma “non ho avuto riscontri dai ministeri di Salute, Ambiente, Giustizia. E poi da Lavoro e Sviluppo economico, i dicasteri di Luigi Di Maio“. Cioè tutti ministeri del Movimento 5 stelle. A lanciare l’accusa in un’intervista a Libero è Erika Stefani, ministra per gli Affari Regionali e le Autonomie della ...

Autonomia : tre governatori scrivono a Conte - tempi rapidi e certi per il ddl (2) : (AdnKronos) - Una richiesta, quella dell’Autonomia che, per quanto riguarda più specificatamente la Lombardia e il Veneto, è stata anche suffragata dall’esito del referendum del 22 ottobre 2017 attraverso il quale i cittadini hanno espresso una volontà chiara e inequivocabile. Da qui un rinnovato ap