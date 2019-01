Atletica | torna in gara Filippo Tortu L’azzurro di scena all’Istaf Indoor Meeting di

Atletica - Gianmarco Tamberi pronto all’esordio : debutto a Karlsruhe. Torna Filippo Tortu - spettacolo a Berlino : Gianmarco Tamberi è pronto per fare il proprio debutto stagionale, il saltatore in alto è rientrato dal raduno di tre settimane in Sudafrica ed esordirà sabato 2 febbraio in occasione della seconda tappa dello IAAF World Indoor Tour, il massimo circuito di gare al coperto organizzato dalla Federazione Internazionale. Halfshave andrà dunque in scena a Karlsruhe (Germania) e vorrà subito Tornare a volare dopo aver finito al meglio il 2018 con il ...

Atletica - Alessia Trost torna in pedana oggi a Trinec. Bisogna confermare l’ottimo avvio di stagione : Alessia Trost è pronta a confermarsi dopo l’ottimo avvio stagionale fatto registrare lo scorso sabato ad Hustopece, dove la punta di diamante azzurra del salto in alto ha esordito con un più che positivo 1.94 metri. Come annunciato dalla FIDAL, la nostra rappresentante oggi alle ore 16.00 sarà al via della gara a Trinec, in Repubblica Ceca. La competizione odierna farà da tappa di avvicinamento agli Europei indoor di Glasgow, in Scozia, ...

Atletica - Filippo Tortu torna in gara ad Ancona : “Spero di correre il personale nei 60 metri” : Filippo Tortu tornerà in gara ad Ancona, dove domenica 20 gennaio farà il suo esordio stagionale nei 60 metri indoor. Il velocista brianzolo ripartirà dopo una lunga pausa, visto che la sua ultima gara risale agli Europei di Berlino dello scorso agosto, dove chiuse al quinto posto nei 100 metri, in cui nel 2018 ha realizzato il primato italiano di 9.99. Il primo obiettivo di quest’anno per l’atleta delle Fiamme Gialle sarà invece quello di ...

Atletica - Filippo Tortu esordirà il 20 gennaio ad Ancona : l’azzurro torna finalmente in pista : Filippo Tortu farà il proprio esordio stagionale il prossimo 20 gennaio. Mancano dunque undici giorni alla prima gara dell’anno per il 20enne che si cimenterà sui 60 indoor (batteria ed eventuale finale) in una riunione nazionale ad Ancona. Il velocista brianzolo, che nel 2018 corse i 100 metri in 9.99 (primo italiano a scendere sotto la fatidica barriera dei 10 secondi), ritornerà dunque in pista dopo una lunga assenza: la sua ultima ...

Atletica – Un duello storico : per la prima volta dagli anni ’60 torna la sfida tra Europa e Stati Uniti : torna la sfida di Atletica leggera tra Europa e Stati Uniti: il duello si terrà a Minsk nel 2019 Per la prima volta dagli anni ’60 ci sarà un duello di Atletica leggera tra le l’Europa e gli Stati Uniti. La Federazione europea di Atletica leggera ha confermato oggi che la competizione si svolgerà il 9 e il 10 settembre 2019 nella capitale bielorussa Minsk. Tre settimane dopo si terranno i Campionati mondiali di Atletica leggera ...

Atletica - Elena Vallortigara torna ad allenarsi : superata l’infiammazione alla caviglia destra : Elena Vallortigara torna ad allenarsi: la saltatrice in alto azzurra ha superato l’infiammazione alla caviglia destra che l’aveva tenuta ai box nell’ultimo mese e riprende la preparazione per il 2019, stagione nella quale è chiamata a confermare quanto di buono fatto vedere nell’annata agonistica appena conclusa. L’atleta nata a Schio, come riporta “La Gazzetta dello Sport“, ieri si è sottoposta ad una ...

Atletica – Maratona - Valeria Straneo torna a Valencia : le sue parole prima della gara : La primatista italiana di MaratonaValeria Straneo si prepara a tornare in gara sui 42,195 km a oltre due anni dall’ultima volta, domenica 2 dicembre Due anni dopo, anzi di più. Domenica 2 dicembre si corre la Maratona di Valencia, in Spagna, e saranno passati 840 giorni dall’ultima gara sui 42,195 chilometri della primatista italiana Valeria Straneo, quella disputata alle Olimpiadi di Rio. L’azzurra è pronta a rientrare in azione sulla ...

