Atletica – ISTAF Indoor di Berlino | primo test internazionale per Filippo Tortu

sportfair

: #Atletica: torna in gara Filippo Tortu. L'azzurro di scena all'Istaf Indoor Meeting di Berlino - OA_Sport : #Atletica: torna in gara Filippo Tortu. L'azzurro di scena all'Istaf Indoor Meeting di Berlino -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)domani in scena a Berlino per ilÈ ildell’anno. Venerdì 1° febbraio, nei 60 metri dell’, il primatista italiano dei 100sarà in pista per sfidare alcuni tra i migliori velocisti europei, a partire dall’argento continentale Reece Prescod (Gran Bretagna). Dopo aver corso per due volte il 20 gennaio ad Ancona, debuttando con la migliore prestazione italiana under 23 in batteria (6.58) e sfoderando un altro tempo di livello in finale (6.63) il 20enne delle Fiamme Gialle punta a ben figurare alla Mercedes-Benz Arena di fronte agli attesi 12mila spettatori, sulla stessa pista che lo scorso anno lo vide esprimersi per due volte in 6.62 nel giro di un’ora. La batteria è in programma alle 18.55, la finale alle 19.55. Il meeting sarà trasmesso in diretta tv su RaiSport dalle ...