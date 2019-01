Atalanta | Toloi | dalla gioia al dramma del figlio perso dalla moglie

Atalanta - dramma Toloi : la moglie perde il bambino : ...i miei compagni di squadra per vincere questa partita in modo da poter prendere un minimo di gioia a casa mia quando torno! Abbiamo finito la partita vinta 3 a 0 una delle squadre più forti al mondo ...

Atalanta - dramma Toloi : “festa per la Juve rovinata - io e mia moglie abbiamo perso il bambino” : Atalanta, arriva una brutta notizia dal difensore brasiliano Toloi, il quale ha annunciato d’aver perso il bambino che la moglie portava in grembo Atalanta, il difensore brasiliano Toloi ha vissuto una serata amara, nonostante la vittoria sulla Juventus. Il calciatore attraverso Instagram ha raccontato d’aver ricevuto una pessima notizia, ha perso il bambino che la moglie portava in grembo: “Vorrei trasmettervi ciò che mi ...

Atalanta : Toloi rinnova - via Bettella - Valzania e Tumminello : L'Atalanta tratta il rinnovo del contratto col difensore brasiliano Toloi . Sempre secondo la Gazzetta dello Sport , in difesa può partire uno tra Varnier e Bettella , sondato da Parma e Frosinone insieme a Valzania . In uscita pure gli attaccanti Rigoni e Tumminello , che piace in serie B a Lecce, Crotone, ...

Atalanta - le ultime sulla formazione : dentro Toloi e Palomino - Pasalic verso la conferma : L’Atalanta si prepara ad affrontare il Sassuolo nell’ultimo turno del 2018. La diciannovesima giornata chiuderà il girone di andata, che Gasperini vuole concludere con una vittoria dopo il passo falso contro il Genoa e il rocambolesco pari interno contro la Juve. Il tecnico nerazzurro ritrova Toloi e Palomino, che hanno scontato il turno di squalifica e si riprenderanno la maglia da titolare nel reparto difensivo. A metà campo ...

Serie A - sei squalificati per un turno. Atalanta contro la Juventus senza Toloi e Palomino : Sono sei i calciatori squalificati dal giudice sportivo, e tutti per un turno, dopo le partite della 17/a giornata di Serie A. Si tratta degli espulsi Palomino e Toloi, entrambi dell'Atalanta, dei ...

Atalanta tra squalifiche e infortuni : De Roon - Palomino e Toloi saltano la Juve : Sconfitta pesante in quel di Genova. Nel risultato, un 3-1 che sa anche di "beffa" al netto delle tante chance sprecate, in primis il rigore sbagliato da Ilicic, e come squalifiche e infortuni. L'...

Fantacalcio - Genoa-Atalanta : è autogol di Toloi e non gol di Piatek : Krzysztof Piatek ancora protagonista con il suo Genoa, ma contro l'Atalanta non si tratta di doppietta. La rete del temporaneo 1-0 dell'attaccante polacco, infatti, è stata considerata autogol dalla ...

Udinese-Atalanta - probabili formazioni : Gasperini recupera Toloi : UDINESE ATALANTA probabili formazioni – Quattro punti in due partite per Davide Nicola da quando si è seduto sulla panchina dell’Udinese. Vittoria con la Roma all’esordio e prezioso pari con il Sassuolo. Zero punti in altrettanti match per l’Atalanta di Gasperini che dopo aver strapazzato l’Inter di Spalletti per 4-1 sembra esserci inceppata. Dare continuità […] L'articolo Udinese-Atalanta, probabili ...

Atalanta-Napoli - Gasperini : “I cambi hanno dato vivacità al Napoli. Ilicic e Toloi assenze pesanti” : “I cambi del Napoli sono stati importanti, hanno dato vivacità e freschezza. Noi invece eravamo stanchi. È un peccato perché abbiamo fatto una buona partita. Nel momento decisivo ci è mancata un po’ di energia“. Queste le parole di Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, al termine del monday match perso con il Napoli. L’allenatore si è poi soffermato sulle assenze, alcune pesanti a suo parere: “Ci ...

Atalanta-Napoli - Ancelotti : ”Bel segnale dal pubblico”. Gasperini : ”Ci sono mancati Ilicic e Toloi” : Atalanta-Napoli la decide Milik con un gran gol al volo a 4 minuti dalla fine. Merito suo ma merito soprattutto di Mister Carlo Ancelotti che pochissimi minuti prima azzecca il cambio decisivo. Un cambio da tre punti. Dal canto suo mastica amaro Gasperini, al secondo ko consecutivo, che dopo il pari di Zapata aveva accarezzato […] L'articolo Atalanta-Napoli, Ancelotti:”Bel segnale dal pubblico”. Gasperini:”Ci sono mancati ...

Serie A Atalanta - differenziato per Toloi e Barrow : BERGAMO - Seduta d'allenamento pomeridiana per l' Atalanta , in vista della prossima gara casalinga, lunedì alle 20.30, contro il Napoli . Barrow e Toloi non hanno preso parte ai lavori, svolgendo un ...