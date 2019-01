Ascolti tv | Al Bano e Romina fermati da Atalanta – Juve che vola a 7 milioni di

Ascolti TV | Mercoledì 30 gennaio 2019. In 7 mln per la disfatta della Juve (26.1%) - Albano 16.1% : 55 Passi nel Sole Su Rai1 l’incontro di Coppa Italia Atalanta – Juventus ha conquistato 7.003.000 spettatori pari al 26.2% di share. Su Canale 5 55 Passi nel Sole ha raccolto davanti al video 3.048.000 spettatori pari al 16.1% di share. Su Rai2 La Porta Rossa ha interessato 1.607.000 spettatori pari al 6.5% di share. Su Italia 1 Sherlock Holmes ha catturato l’attenzione di 1.221.000 spettatori (5.4%). Su Rai3 Chi l’ha ...

Il successo di Rocco Schiavone in Germania come Montalbano - boom di Ascolti per la serie con Marco Giallini : Il debutto di Rocco Schiavone in Germania è un successo. La serie con Marco Giallini è la prima italiana, dai tempi de La Piovra, ad andare in onda sul canale pubblico Ard e conquistare il pubblico tedesco. Secondo un comunicato stampa Rai, la prima puntata della stagione, "Pista nera", trasmessa il 26 gennaio, ha totalizzato 3,1 milioni di telespettatori con quasi il 12% di share. Cifre da capogiro che confermano l'alta qualità delle serie ...

Ascolti tv - 55 passi nel sole con Al Bano - Romina e Cristel Carrisi vince su tutti : Canale 5 con “55 passi nel sole”, lo show in due serate di Al Bano e Romina Power presentato dalla figlia Cristel Carrisi (che si è commossa sul palco pensando alla sorella Ylenia) ha conquistato la prima serata di ieri grazie a 3.368.000 telespettatori e uno share del 18,31%. Ascolti tv Prime time Rai1 con la docufiction “Figli del destino“, trasmessa in occasione della Giornata della memoria, ha ottenuto 2.969.000 ...

Al Bano e Romina Power trionfano : gli Ascolti di 55 Passi nel Sole : 55 Passi nel Sole vince su Rai1 : Al Bano e Romina Power dominano 55 Passi nel Sole, 55 anni di carriera. Mercoledì 23 gennaio è andata in onda la prima delle due serate evento che Canale 5 sta dedicando per celebrare il grande Al Bano Carrisi. Ampio spazio è stato dominato dalle emozioni per i ricordi di più di mezzo secolo di carriera dell’artista di Cellino San Marco. L’intera famiglia Carrisi, compresa Romina Power, ha ripercorso ...

Boom di Ascolti per Al Bano e Romina Power a C’è Posta per te ma Ora o mai più conquista terreno : Il successo di Al Bano e Romina a C'è Posta per te spazzano via i pochi dubbi in merito al risultato della seconda puntata del programma condotto da Maria De Filippi, che si mantiene ben oltre il 25% dopo il Boom della prima con il quale si è sfiorato quota 30. La corazzata di Canale5 cede comunque un po' di terreno a Ora o mai più, che conferma la buona intuizione della prima edizione che Amadeus ha condotto tra il maggio e il giugno del ...