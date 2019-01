Arriva in Italia lo sharing dei monopattini elettrici

Spazio - Arriva ‘Prisma’ : il satellite italiano per il monitoraggio della Terra : Si avvicina il lancio del satellite Prisma, che con il suo ‘occhio’ ad alta tecnologia gettera’ uno sguardo globale sul pianeta e promette di innovare profondamente lo studio dell’ambiente. E’ una missione tutta italiana, dagli strumenti al centro di controllo a Terra, al satellite che la portera’ in orbita fra l’8 e il 9 marzo. Grazie alla sua super-vista, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione ...

Influenza - colpiti oltre 3.6 milioni di italiani : Arriva il picco stagionale : Italia sempre più vicina al picco epidemico stagionale di Influenza. Nella quarta settimana del 2019, compresa tra il 21 e il 27 gennaio, si registra infatti ancora un brusco aumento del numero di casi, con circa 725.000 persone colpite, soprattutto bambini sotto i 5 anni, con un’incidenza passata da 28 a 37 casi per mille assistiti. Provincia autonoma di Trento, Umbria, Marche, Abruzzo, Campania e Calabria sono le regioni maggiormente ...

Coppa Italia Fiorentina - Pioli : «Ci manca la semifinale per Arrivare in fondo» : FIRENZE - Una prestazione indimenticabile, quella della Fiorentina di stasera, che i tifosi ricorderanno a lungo. Intervistato da Rai Sport, Stefano Pioli commenta emozionato l'impresa compiuta dalla sua squadra contro la Roma : "Ci voleva qualità, spirito di sacrificio e compattezza contro un avversario come i giallorossi" . La ...

Beautiful - anticipazioni puntate italiane : Arriva EMMA BARBER : Nelle prossime puntate italiane di Beautiful farà il suo ingresso un nuovo personaggio: EMMA BARBER, che in un secondo momento scopriremo essere nipote di Justin. Ad interpretarla sarà la giovanissima Nia Sioux, cantante e ballerina nota al pubblico soprattutto per la sua lunga partecipazione al reality Mamme sull’orlo di una crisi di ballo. EMMA sarà una nuova stagista della Forrester Creations che ha una grande ammirazione per Hope ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : ITALIA DI BRONZO! Arriva il terzo posto anche nella staffetta maschile juniores : Dopo il terzo posto di ieri nella staffetta Youth maschile, Arriva un altra medaglia di bronzo per l’ITALIA, questa volta nella staffetta Juniores maschile, ai Mondiali di categoria di Biathlon; a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, Michael Durand, Patrick Braunhofer, Cedric Christille e Daniele Cappellari sono i migliori al poligono ma vengono battuti da Russia, prima, e Germania, seconda. nella staffetta maschile Juniores 4×7.5 km parte ...

Arriva in Italia Lg V40 Thinq - lo smartphone con 5 fotocamere : Lg V40 ThinqLg V40 ThinqLg V40 ThinqLg V40 ThinqLg V40 ThinqLg V40 ThinqSi è fatto attendere per più di tre mesi ma finalmente Lg V40 Thinq, l’ultimo smartphone top di gamma della casa coreana, è pronto ad Arrivare sul mercato Italiano. Annunciato pochi giorni fa, è in arrivo in questi giorni, anche se non sarà possibile acquistarlo presso i nei negozi di elettronica né sui relativi siti. Lg V40 Thinq è disponibile infatti in esclusiva con ...

Pallavolo – Serie A1 femminile : match complicato per il Club Italia Crai - al Pavesi Arriva l’Igor Novara : Si preannuncia una serata di emozioni e ricordi per Paola Egonu, che per la prima volta tornerà al Pavesi da avversaria Il cammino del Club Italia Crai nella regular season della Samsung Volley Cup prosegue domani sera con la sfida con l’Igor Volley Novara. Nel turno infrasettimanale previsto per la quinta giornata di ritorno le due formazioni si affronteranno al Palazzetto del Centro Federale Fipav Pavesi alle 20.30. Si preannuncia una ...

Parsons Dance : la danza atletica made in USA Arriva in Italia : Gli show, sempre richiestissimi, sono già andati in scena nei cinque continenti, in 22 paesi e in più di 383 città, nei più importanti teatri e festival di tutto il mondo, fra i quali il The Kennedy ...

Arrivano i giorni della Merla e portano neve sull'Italia : Roma, 29 gen., askanews, - Siamo ufficialmente entrati, da oggi, nella 'tre giorni' denominati, secondo tradizione, come quelli della Merla, ovvero quelli tradizionalmente più freddi dell'anno. Spesse ...

ASUS VivoWatch BP Arriva ufficialmente in Italia a 199 - 90 euro : ASUS VivoWatch BP, il wearable dotato di rilevatore della pressione sanguigna, arriva ufficialmente sul mercato Italiano al prezzo di 199,90 euro. L'articolo ASUS VivoWatch BP arriva ufficialmente in Italia a 199,90 euro proviene da TuttoAndroid.

#Affortable, il tavolo di design noleggiabile Arriva in Italia con l'iniziativa di Studio Apeiron

Arriva il bollino "Italia" sui programmi tv : "Bisogna indicare la provenienza" : ROMA - Il marchio 'made in Italy' - oltre che per l'olio d'oliva o il vino - adesso Arriva anche per i programmi televisivi, a partire dai film e dalle fiction, dalle serie tv e dai documentari. Il ...

Revenge porn - Arriva una proposta di legge anche in Italia : Revenge porn (Dominic Lipinski/PA Wire) Condivisione non consensuale di materiale erotico. Prende corpo il reato all’interno del quale inquadrare lo scambio senza permesso di foto e video intimi su chat e social network e punire i responsabili. Wired ha raccontato, attraverso la denuncia dell’associazione Insieme in rete e dell’attivista Silvia Semenzin, di canali di Telegram dove migliaia di uomini, nascosti da nickname o esibendo foto e nomi ...

BTS - Arriva in Italia l'invasione Koreana : arriva l'invasione coreana, fatta di 'fighetti', ben pettinati e vestiti, con canzoni che parlano d'amore e stanno riportando in voga il pop glam dei vecchi gruppi come Backstreet Boys o Take That. ...