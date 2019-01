Antonio Conte sotto la sede dell’Inter | il commento di Marotta | “Milano è una grande

sportfair

: 2017-18 Antonio Conte ???? 3. Chelsea 24-15-5-4-45-16-50 2018-19 Maurizio Sarri ???? 4. Chelsea 24-14-5-5-40-22-47… - HLNinEngeland : 2017-18 Antonio Conte ???? 3. Chelsea 24-15-5-4-45-16-50 2018-19 Maurizio Sarri ???? 4. Chelsea 24-14-5-5-40-22-47… - FabrizioRomano : Antonio #Conte a @DiMarzio su @SkySport: 'Non ho ricevuto nessuna offerta dall'Italia. Il Chelsea? Non ho visto la… - RaiSport : #CALCIOeMERCATO Antonio #Conte avvistato a Milano in Via Monte Napoleone. -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)ladell’Inter fa drizzare le orecchie ai tifosi nerazzurri: ildi Beppedopo lo strano avvistamentoè stato pizzicatolanel centro di Milano. Potrebbe trattarsi solo di un caso, ma quanto successo e riportato da “BeIN Sports” ha destato l’attenzione dei tifosi nerazzurri. Mentre, interpellato sull’accadimento, ha dichiarato “contatti? “, Beppeha escluso contatti con l’allenatore ex di Juventus e Chelsea. “Abbiamo Spalletti che sta facendo bene: siamo terzi in classifica in campionato e in corsa in Coppa Italia e in Europa League. – ha spiegato l’ad dell’Inter a Rai Sport – Il club ha massima fiducia in lui. Milano è unacittà, non solo bella. Mi sembra legittimo che un cittadino comepossa passeggiare in ...