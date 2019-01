Anticipazioni Uomini e Donne Trono Classico: Angela Nasti la Nuova tronista!

uominiedonnenews

(Di giovedì 31 gennaio 2019): viene presentata latronista,! Scintille tra Ivan Gonzalez ed Andrea Zelletta! Una pretendente di Luigi ha un segreto!: Natalia fa le scarpe ad Ivan Gonzalez! La bella pretendente accetta di uscire con Andrea Zelletta! Tra i due tronisti si accende un forte dibattito! Aviene presentata latronista,. Nel video di presentazione la ragazza esprime un pò come tutti il valore per la famiglia e la voglia di trovare la sua dolce metà della mela. La giovane entra in studio. Si passa velocemente al percorso di Ivan Gonzalez. Un video riepiloga quanto accaduto la volta precedente. Il tronista durante le scorse registrazioni aveva trattato le due corteggiatrici in malo modo. Lo spagnolo successivamente si scusa sostenendo che aveva criticato ...