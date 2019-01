Anticipazioni Isola dei famosi | oggi | sbarcano Francesca Cipriani e il Divino Otelma

Isola dei Famosi 2019 diretta seconda puntata 31 gennaio : Anticipazioni : “L’Isola dei Famosi”, il programma prodotto da Mediaset in collaborazione con Magnolia (società di Banijay Group), in onda stasera, giovedì 31 gennaio 2019, è giunto al secondo appuntamento. A commentare la puntata, con la padrona di casa Alessia Marcuzzi, Alba Parietti, Alda D’Eusanio e la Gialappa’s Band con le sue irriverenti incursioni.prosegui la letturaIsola dei Famosi 2019 diretta seconda puntata 31 gennaio: anticipazioni ...

Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni - video : Taylor Mega sarà la prima eliminata? I pronostici parlano chiaro

Isola - Anticipazioni puntata : arrivano due nuovi naufraghi; un concorrente verso la squalifica : Ecco che cosa accadrà nel prossimo appuntamento con il reality, in onda domani, giovedì 31 gennaio, in prima serata su...

ISOLA DEI FAMOSI 2019 / Anticipazioni - video : tutto fatto - Stefano Bettarini al posto di Jeremias Rodriguez

Isola dei Famosi 2019 : cast - concorrenti - puntate e tutte le Anticipazioni : Al via giovedì 24 gennaio la quattordicesima edizione del reality show di Canale 5. Alla conduzione Alessia Marcuzzi con la...

Isola dei Famosi 2019 / Anticipazioni - video : pirati e ciurma allo scontro durante la prima tempesta!

Anticipazioni Isola dei famosi : John Vitale in pericolo espulsione per frasi offensive : Nel daytime di lunedì 29 gennaio, l'inviato Alvin ha svelato che giovedì sera nella seconda puntata de L'Isola dei famosi si discuterà di comportamenti pregressi di uno dei concorrenti. "Uno degli aspiranti naufraghi è all'oscuro di essere al centro di una grande polemica in Italia per i suoi comportamenti pregressi all'approdo sull'Isola. Dunque, giovedì sera in diretta dovrà rispondere alle accuse che gli vengono mosse", ha dichiarato Alvin. ...

Anticipazioni Isola 31 gennaio : un naufrago risponderà di alcune accuse - non viene detto chi : La seconda puntata de L'Isola dei famosi 2019 è ormai alle porte e potrebbe riservare già la possibile esclusione da parte di uno dei suoi protagonisti. È stato l'inviato Alvin nel daytime ad annunciare che Alessia Marcuzzi chiederà dei chiarimenti ad uno dei quattro finalisti di Saranno Isolani in merito ad alcune sue pesanti dichiarazioni effettuate prima dello sbarco in Honduras. Il nome dell'interessato a questo possibile nuovo scandalo non ...

ISOLA DEI FAMOSI 2019/ Anticipazioni e video : la caccia al cocco ha già incoronato il primo finalista?

Anticipazioni L'Isola dei famosi - cambio programmazione dopo il flop per evitare Sanremo : In casa Mediaset è tempo di prime modifiche ai palinsesti di questa stagione televisiva invernale, dopo che gli ascolti non sono stati proprio dei migliori per alcuni programmi, tra cui L'Isola dei famosi 2019 condotta da Alessia Marcuzzi. Ieri sera, infatti, la prima puntata del reality show ha deluso molto le aspettative, fermandosi ad una media di appena tre milioni di spettatori, pari ad uno share che non ha superato la soglia del 18%. ...

CHE DIO CI AIUTI 5/ Anticipazioni puntata 24 gennaio : le parole di Saurino e la sfida con l'Isola dei Famosi : Che Dio ci AIUTI 2, Anticipazioni terza puntata 24 gennaio: Azzurra mette in vendita il convento mentre Nico fa una richiesta inaspettata a Maria.