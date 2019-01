Ambra Angiolini ha voglia di diventare mamma

people24.myblog

: Ambra Angiolini accarezza e mostra il pancino : 'Voglia di maternità...' - Foto - Mafia_Capitale : Ambra Angiolini accarezza e mostra il pancino : 'Voglia di maternità...' - Foto - KontroKulturaa : Ambra Angiolini accarezza e mostra il pancino : 'Voglia di maternità...' - Foto - - zazoomblog : Max Allegri ed Ambra Angiolini potrebbero aspettare un bambino - #Allegri #Ambra #Angiolini #potrebbero -

(Di giovedì 31 gennaio 2019)e Massimiliano Allegri fanno coppia fissa da due anni, hanno acquistato casa a Milano e a giugno si sposeranno. Ora c’è pure chi dice chesia in dolce attesa di un bebè da Massimiliano Allegri. La notizia arriva al settimanale “Chi”, ma non ci sono conferme e soprattutto pare strano che l’attrice nei primi mesi di gravidanza possa continuare a fare performance sul palco senza tregua. Intanto è certo che i due sono sempre più felici insieme e già in passato hanno detto che i “figli sono sempre i benvenuti”. Chissà… In una delle foto paparazzate e pubblicate dal settimanalesi tocca dolcemente il ventre. Potrebbe essere un gesto materno. Intanto la coppia ha comprato casa a Milano e sta per andare a convivere. La coppia starebbe finendo di arredare il nido d’amore in vista delle nozze in programma per inizio estate, a campionato ...