Amazon | profitti record grazie a vendite di Natale e pubblicità Cautela sul primo

Due terzi dei profitti nei paradisi Le furbate in Borsa di Amazon&C : Amazon&C, i colossi del WebSoft (software and web companies) hanno visto raddoppiare i ricavi in cinque anni dal 2013 al 2017, ricavi che grazie alla tassazione agevolata di alcuni Paesi in cui le big company del tech hanno piazzato le proprie sedi all'estero hanno generato circa due terzi dei profitti facendo solo arbitraggio fiscale.