Allerta Meteo Trentino Alto Adige | criticità gialla | neve in arrivo

Allerta Meteo - neve a Milano : il Comune attiva il monitoraggio : Valutato il bollettino del centro previsionale di Regione Lombardia, il Comune di Milano ha deciso di attivare il Centro operativo comunale (Coc) presso la centrale operativa della protezione civile, al quale prendono parte le direzioni Mobilità e Ambiente, sicurezza e polizia locale, a partire dalle 5 di domani, venerdì primo febbraio, per monitorare la situazione Meteo e le precipitazioni in città. Lo rende noto Palazzo Marino. Il Coc ...

Allerta Meteo - tanta neve in pianura Venerdì 1 Febbraio al Nord : la Protezione Civile attiva l’Unità di Crisi – LIVE : Alla luce delle previste condizioni Meteo avverse per le prossime ore, con nevicate abbondanti fino a quote di pianura su gran parte delle regioni settentrionali, il Capo Dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli, ha presieduto una riunione in videoconferenza con le regioni interessate, per fare il punto della situazione sullo scenario atteso e sulle misure messe in campo sul territorio allo scopo di ridurre al minimo i disagi per la ...

Meteo - Allerta neve : scuole chiuse domani 01 febbraio 2019 - Sky TG24 - : Diverse amministrazioni comunali in Piemonte hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici: ad Asti resteranno chiusi fino a sabato. Le misure riguardano anche alcuni comuni del Cuneense e dell'...

Meteo - Allerta neve : le scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 : Meteo, allerta neve: le scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 Diverse amministrazioni comunali in Piemonte hanno disposto la chiusura degli istituti scolastici: ad Asti resteranno chiusi fino a sabato. Le misure riguardano anche alcuni comuni del Cuneense e dell’Alessandrino Parole chiave: ...

Allerta Meteo - la grande sciroccata inizia dal Mediterraneo occidentale : +21°C oggi in Spagna - confermati i +25°C di Sabato in Sicilia : E’ iniziata oggi sulla Spagna orientale l’ondata di scirocco che da domani arriverà sull’Italia. La temperatura ha raggiunto +21°C a Valencia, Murcia e Alicante, +20°C a Málaga, +19°C ad Almeria, +18°C a Siviglia. Domani, Venerdì 1 Febbraio, avremo i primi +20°C della stagione diffusi al Sud Italia, ma sarà Sabato 2 la giornata più calda con picchi di +25°C in Sicilia e +20°C addirittura in Puglia mentre il Centro/Nord subirà ...

Allerta Meteo - pesantissimo avviso della protezione civile per 1 e 2 Febbraio 2019 : allarme neve e alluvioni al Centro/Nord - forte vento di scirocco al Sud : Allerta Meteo – Una saccatura Nord-atlantica, in discesa verso il Mediterraneo occidentale, tende a innescare un flusso di correnti caldo-umide sud-occidentali verso l’Italia, che determinerà nevicate diffuse su gran parte delle regioni settentrionali. Nello stesso tempo l’intensificarsi dei venti sulle regioni centrali apporterà piogge sui settori esposti. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile ...

Allerta Meteo Liguria : punto in Regione con Arpal e Protezione Civile : punto stampa sul Maltempo questo pomeriggio alle 18,30 in sala Trasparenza, nella sede di Regione Liguria. Alla conferenza stampa saranno presenti il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti, l’assessore regionale alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone, Stefano Vergante dirigente regionale della Protezione Civile e i tecnici di Arpal. L'articolo Allerta Meteo Liguria: punto in Regione con Arpal e Protezione Civile sembra essere il ...

Allerta Meteo Piemonte : neve in arrivo - previsti 10 cm a Torino : E’ Allerta neve in Piemonte per l’arrivo di una perturbazione che dalle prossime ore interesserà tutta la regione, a partire dalle Alpi, con precipitazioni diffuse fino in pianura. Sulla base delle previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, la Protezione civile ha emesso una allarta arancione per la Valle Tanaro, nel Cuneese, la valle Scrivia nell’Alessandrino e le valli Belbo e Bormida ...

Allerta Meteo Firenze : codice arancione per pioggia e maltempo : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e idraulico nel reticolo principale, dal pomeriggio di venerdì 1 febbraio al pomeriggio di sabato 2 febbraio, per la zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Nelle stesse giornate sul resto del territorio metropolitano codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, idraulico nel ...

Emilia Romagna Allerta Meteo Arancione : Il Centro Funzionale Regione Emilia Romagna ha emesso il seguente bollettino di criticità per Piene Dei Fiumi, Frane E Piene Dei Corsi Minori, Vento E Altri Fenomeni. ricordiamo che le Allerte NON sono assolutamente emesse da Rete Meteo Amatori ma dalla Protezione Civile Regionale L’Allerta è valida dalle 00:00 del 01 febbraio 2019 fino alle 00:00 del 02 febbraio 2019 Allerta Arancione per criticità idraulica per le province di ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani criticità per pioggia - neve e vento : La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo per la perturbazione in arrivo domani, che porterà piogge e neve, con conseguente pericolo valanghe e rischio mareggiate. L’avviso riguarda il periodo compreso tra le 6 del mattino di domani e le 12 di domenica 3 febbraio. L’intero territorio regionale sara’ coinvolto dal fenomeno: l’area dell’Alto Friuli per quanto riguarda ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per forti temporali nel nord della regione : forti temporali sono attesi in Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Alto Mugello, Ombrone pistoiese e Val di Bisenzio: la Sala operativa unificata permanente della regione Toscana ha emesso un codice arancione valido dalle ore 16 di venerdi’ 1 febbraio alle 13 di sabato 2 per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo principale e su quello minore. Sul resto della regione e’ stato emesso un nuovo codice giallo per pioggia e rischio ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e forti raffiche di vento : “Per venerdì 1 febbraio sono previste piogge di intensità elevata sui settori appenninici centro occidentali con possibilità di rovesci temporaleschi e parziale fusione del manto nevoso preesistente. Nella mattinata non si escludono anche fenomeni di pioggia che gela nelle valli appenniniche più interne tra il piacentino e il modenese, mentre nella pianura piacentina si prevedono fenomeni di pioggia mista a neve e pioggia dal pomeriggio. ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per nevicate sulle zone montane e pedemontane : Sul territorio Veneto sono previste tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio copiose nevicate sulle zone montane, soprattutto in quota. Inizialmente la neve arriverà fino ai fondovalle prealpini, dove fino alla mattinata di venerdì si potranno avere accumuli al suolo variabili da 5-10 cm a 10-20 cm nelle zone più riparate dai venti meridionali. Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio la neve si tramuterà in pioggia. In generale il limite della neve si ...