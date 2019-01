Allerta Meteo Liguria | punto in Regione con Arpal e Protezione Civile

Allerta Meteo Piemonte : neve in arrivo - previsti 10 cm a Torino : E’ Allerta neve in Piemonte per l’arrivo di una perturbazione che dalle prossime ore interesserà tutta la regione, a partire dalle Alpi, con precipitazioni diffuse fino in pianura. Sulla base delle previsioni dell’Arpa, l’Agenzia Regionale per la protezione ambientale, la Protezione civile ha emesso una allarta arancione per la Valle Tanaro, nel Cuneese, la valle Scrivia nell’Alessandrino e le valli Belbo e Bormida ...

Allerta Meteo Firenze : codice arancione per pioggia e maltempo : La Sala di Protezione civile della Città Metropolitana di Firenze segnala il codice arancio per rischio idrogeologico e idraulico nel reticolo minore e idraulico nel reticolo principale, dal pomeriggio di venerdì 1 febbraio al pomeriggio di sabato 2 febbraio, per la zona Bisenzio-Ombrone Pistoiese. Nelle stesse giornate sul resto del territorio metropolitano codice giallo per rischi idrogeologico e idraulico nel reticolo minore, idraulico nel ...

Emilia Romagna Allerta Meteo Arancione : Il Centro Funzionale Regione Emilia Romagna ha emesso il seguente bollettino di criticità per Piene Dei Fiumi, Frane E Piene Dei Corsi Minori, Vento E Altri Fenomeni. ricordiamo che le Allerte NON sono assolutamente emesse da Rete Meteo Amatori ma dalla Protezione Civile Regionale L’Allerta è valida dalle 00:00 del 01 febbraio 2019 fino alle 00:00 del 02 febbraio 2019 Allerta Arancione per criticità idraulica per le province di ...

Allerta Meteo Friuli Venezia Giulia : domani criticità per pioggia - neve e vento : La Protezione Civile regionale del Friuli Venezia Giulia ha diramato un’Allerta Meteo per la perturbazione in arrivo domani, che porterà piogge e neve, con conseguente pericolo valanghe e rischio mareggiate. L’avviso riguarda il periodo compreso tra le 6 del mattino di domani e le 12 di domenica 3 febbraio. L’intero territorio regionale sara’ coinvolto dal fenomeno: l’area dell’Alto Friuli per quanto riguarda ...

Allerta Meteo Toscana : criticità “arancione” per forti temporali nel nord della regione : forti temporali sono attesi in Lunigiana, Garfagnana, Versilia, Alto Mugello, Ombrone pistoiese e Val di Bisenzio: la Sala operativa unificata permanente della regione Toscana ha emesso un codice arancione valido dalle ore 16 di venerdi’ 1 febbraio alle 13 di sabato 2 per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo principale e su quello minore. Sul resto della regione e’ stato emesso un nuovo codice giallo per pioggia e rischio ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “arancione” per temporali e forti raffiche di vento : “Per venerdì 1 febbraio sono previste piogge di intensità elevata sui settori appenninici centro occidentali con possibilità di rovesci temporaleschi e parziale fusione del manto nevoso preesistente. Nella mattinata non si escludono anche fenomeni di pioggia che gela nelle valli appenniniche più interne tra il piacentino e il modenese, mentre nella pianura piacentina si prevedono fenomeni di pioggia mista a neve e pioggia dal pomeriggio. ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per nevicate sulle zone montane e pedemontane : Sul territorio Veneto sono previste tra venerdì 1 e sabato 2 febbraio copiose nevicate sulle zone montane, soprattutto in quota. Inizialmente la neve arriverà fino ai fondovalle prealpini, dove fino alla mattinata di venerdì si potranno avere accumuli al suolo variabili da 5-10 cm a 10-20 cm nelle zone più riparate dai venti meridionali. Dalla tarda mattinata/primo pomeriggio la neve si tramuterà in pioggia. In generale il limite della neve si ...

Allerta Meteo - FOCUS su neve e alluvioni del weekend al Nord : fino a 250mm di pioggia tra Liguria e Toscana - 2 metri di neve sulle Alpi orientali

Allerta Meteo Liguria : in arrivo neve - pioggia - gelicidio - vento forte e mareggiate : neve, pioggia, possibili episodi di gelicidio, venti di burrasca e mareggiata sono attesi in Liguria: Arpal ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo per i possibili effetti al suolo causati da neve nell’entroterra di Genova e Savona dalle 16 di oggi fino alle 8 di domani e nelle stesse zone Allerta arancione fino alle 18 quando l’Allerta tornerà gialla fino alla mezzanotte di domani. Sulla costa genovese Allerta gialla dalla ...

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalla mezzanotte su tutta la regione : La Protezione civile della regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica codice “giallo” valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali“. La situazione Meteo, al suolo, potrebbe determinare ...

Allerta Meteo Roma - dopo il freddo arriva lo scirocco : Febbraio inizierà con forte vento e piogge intense [DETTAGLI] : Allerta Meteo Roma – Il freddo che fino a stamattina ha caratterizzato il clima di Roma, con una temperatura minima di +2°C all’alba dopo una notte in cui la neve ha lambito la città imbiancando i Castelli Romani, è già un ricordo: splende il sole ed è una splendida giornata nella Capitale, dove la temperatura ha raggiunto i +12°C. Un nuovo peggioramento arriverà sin dal primo pomeriggio, ma stavolta senza freddo: arriva lo scirocco, ...

Allerta Meteo - inizio Febbraio da incubo per lo SCIROCCO : NEVE - ALLUVIONI e GELICIDIO nel Weekend della Candelora al Nord - +25°C al Sud