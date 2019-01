Allerta Meteo Liguria | in arrivo neve | pioggia | gelicidio | vento forte e mareggiate

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Allerta Meteo Campania : criticità “gialla” dalla mezzanotte su tutta la regione : La Protezione civile della regione Campania ha emesso un’Allerta Meteo con criticità idrogeologica codice “giallo” valevole a partire dalla mezzanotte e fino alle 23.59 di domani su tutto il territorio. Si prevedono “precipitazioni da sparse a diffuse, localmente anche a carattere di moderato rovescio o temporale. Possibili raffiche di vento nei temporali“. La situazione Meteo, al suolo, potrebbe determinare ...

Allerta Meteo Roma - dopo il freddo arriva lo scirocco : Febbraio inizierà con forte vento e piogge intense [DETTAGLI] : Allerta Meteo Roma – Il freddo che fino a stamattina ha caratterizzato il clima di Roma, con una temperatura minima di +2°C all’alba dopo una notte in cui la neve ha lambito la città imbiancando i Castelli Romani, è già un ricordo: splende il sole ed è una splendida giornata nella Capitale, dove la temperatura ha raggiunto i +12°C. Un nuovo peggioramento arriverà sin dal primo pomeriggio, ma stavolta senza freddo: arriva lo scirocco, ...

Allerta Meteo - inizio Febbraio da incubo per lo SCIROCCO : NEVE - ALLUVIONI e GELICIDIO nel Weekend della Candelora al Nord - +25°C al Sud [MAPPE] : 1/35 ...

Allerta Meteo Sardegna : criticità gialla nel Logudoro : Le piogge in arrivo nel quadrante nord occidentale della Sardegna hanno fatto scattare un nuovo Allerta della protezione Civile regionale. E’ stato emanato un avviso di criticità ordinaria per rischio idraulico, di codice giallo, sul bacino del Logudoro, tra il Marghine e il Sassarese, per tutta la giornata di giovedì 31 gennaio. Previsti forti rovesci e temporali. L'articolo Allerta Meteo Sardegna: criticità gialla nel Logudoro sembra ...

Allerta Meteo Piemonte : da domani neve - prevista anche a Torino : Una decina di centimetri di neve a Torino, 20 cm o più sulla collina e nelle province di Alessandria, Asti e Cuneo. Le ultime previsioni di Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale) confermano l’arrivo in Piemonte di una perturbazione dalla notte di giovedì. Le nevicate, a partire dalle Alpi, si estenderanno al settore orientale della regione, diventando poi diffuse su tutto il Piemonte. “Nel pomeriggio di venerdì la ...

Allerta Meteo Toscana : a Siena domani 31 Gennaio scuole chiuse per neve e maltempo : Le scuole di ogni ordine e grado di Siena e i centri diurni per anziani e disabili del territorio comunale gestiti dalla Società per la salute rimarranno chiusi domani, giovedì 31 Gennaio. A stabilirlo un’ordinanza firmata dal sindaco Luigi De Mossi in conseguenza delle abbondanti nevicate che da questa mattina hanno creato disagi in città. “Ho firmato l’ordinanza – ha scritto il sindaco sulla sua pagina facebook – ...

Allerta Meteo Trentino Alto Adige : da venerdì copiose nevicate : E’ Allerta Meteo in Trentino Alto Adige. Sui rilievi più alti della provincia di Bolzano ha già iniziato a nevicare ma è dalla notte tra giovedì e venerdì che le precipitazioni nevose sono previste più copiose anche a fondovalle. Lo stato di Allerta emesso in provincia di Bolzano è di livello “Alfa”. Tra venerdì e sabato i Meteorologi prevedono almeno mezzo metro di neve sulle Dolomiti e nella zona occidentale dell’Alto ...

Allerta Meteo Siena - l’appello degli studenti al Sindaco : “Gigi chiudile” : L’ondata di gelo che sta interessando il Centro Nord non lascia indifferenti gli studenti toscani, che in seguito all’Allerta Meteo diramata dalla Protezione Civile, si sono attivati. In particolare un inusuale appello a chiudere le scuole a Siena è arrivato al Sindaco Luigi De Mossi da alcuni studenti che in Piazza del campo hanno scritto sulla neve ‘Gigi chiudile’. Una scritta che il Sindaco potrebbe leggere se si ...

Allerta Meteo Veneto : stato di attenzione per neve e pioggia : Una nuova fase di intenso Maltempo sta per interessare il Veneto, con precipitazioni estese e persistenti, con quantitativi abbondanti e nevicate consistenti specie in quota, forti venti meridionali in quota e a tratti su costa e pianura limitrofa. Sulla base di queste previsioni emesse da Arpav, la Protezione Civile regionale ha dichiarato lo stato di attenzione per Criticità Idrogeologica in alcune aree del territorio, e per Vento Forte in ...

Allerta Meteo in Liguria : la neve imbianca l'entroterra. FOTO : Allerta meteo in Liguria: la neve imbianca l'entroterra. FOTO Continua il rischio precipitazioni, concentrate in particolare sul Centro Levante, con i fiocchi che hanno coperto le vallate alle spalle di Genova. Le autorità monitorano la situazione in tutta la regione. LA FOTOGALLERY Parole chiave: ...

Allerta Meteo Toscana : criticità gialla per neve e ghiaccio fino a domani : La sala operativa unificata permanente della Regione Toscana ha diramato un’Allerta Meteo codice giallo su tutta la regione fino alla mezzanotte di domani, giovedì 31 gennaio. Una debole perturbazione in transito oggi e domani potrà portare neve, anche a bassa quota, e ghiaccio. Oggi potranno registrarsi deboli nevicate a quote collinari possibili su tutte le zone interne di tutta la regione. E’ attesa un’attenuazione dei ...

Allerta Meteo Liguria : criticità per neve modificata e prolungata - tutti i DETTAGLI : La neve è tornata sulla Liguria e le precipitazioni sono destinate a proseguire ancora per qualche ora. Per questo ARPAL ha modificato e prolungato l’Allerta Meteo per neve con questi DETTAGLI: COMUNI INTERNI DELLA ZONA B (dunque centro della regione), COMUNI INTERNI DELLA ZONA C (estremo Levante della regione) GIALLA FINO ALLE 18 DI OGGI ZONA E (Valle Scrivia, Val d’Aveto e Val Trebbia) ARANCIONE FINO ALLE 15 poi GIALLA FINO ALLE ...

Allerta Meteo Campania : criticità gialla - temporali in arrivo : La Protezione civile della regione Campania ha diramato un’Allerta Meteo valida a partire dalle ore 17 di oggi e fino alle 9 di domani mattina sulla fascia costiera e, nello specifico, nelle? ?zone? di? Napoli, ?is?ole,? area vesuviana?, ?Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini?, T?usciano e Alto Sele?,? Piana Sele e Alto Cilent?o, Basso Cilento?. La criticità idrogeologica connessa alle precipitazioni e ai ...