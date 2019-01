Allarme influenza | sono 39 i morti in Italia da inizio stagione

Picco influenza - Allarme bambini : 1500 a letto colpiti dal virus : Arriva il Picco dell?influenza e colpisce soprattutto i bambini. Sono circa 1500, infatti, i Piccoli della provincia, nella fascia 0-4 anni, alle prese col virus, che nei bimbi con malattie...

Influenza - virus killer : un morto e tre ricoverati in rianimazione. E' Allarme : Un morto e tre ricoverati in rianimazione. È il pesante bilancio pagato dal Basso Salento a causa delle complicazioni dell'Influenza. A distanza di un mese il Salento è ancora in...

Influenza - è Allarme : i morti salgono a 23. 500mila casi in una settimana - il picco si avvicina : Ancora un brusco aumento del numero di casi, soprattutto nella fascia di età pediatrica sotto i cinque anni. Da ottobre oltre 125 pazienti gravi ricoverati in terapia intensiva, tra cui anche tre donne in gravidanza.Continua a leggere

Napoli - è Allarme influenza suina - bimbo ricoverato al Cotugno : Un"intera scolaresca del Napoletano è in apprensione per un caso di influenza suina. È allarme nella scuola "Milani" di Caivano, dove un bambino di prima elementare è stato colpito dal virulento ceppo influenzale e adesso è ricoverato nell"ospedale Cotugno di Napoli, dove è tenuto sotto osservazione e sotto trattamento medico per la cura del virus.Gli operatori sanitari hanno convocato gli altri studenti e gli insegnanti che sono stati a ...

Influenza 2019 - Allarme a Ferrara. Il picco entro fine mese : Influenza . Il virus , in questa prima fase dell'inverno, si è già manifestato, ma soltanto ora si sta entrando nella cosiddetta 'fase ascendente' , preludio del picco, atteso dalla metà di gennaio in ...

Allarme influenza in tutta Italia : aumentano i casi ma il picco più alto arriverà a fine gennaio : aumentano sempre di più i casi di influenza in Italia, da Nord a Sud: sono già circa un milione e mezzo gli Italiani colpiti, anche se il picco dovrebbe arrivare a gennaio. E’ quanto emerso dagli ultimi dati del bollettino Influnet diramato dal Dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di sanità. Il numero di casi stimati nell’ultima settimana considerata (quella dal 17 al 23 dicembre 2018) è di circa 225.000, per ...

Allarme sigarette elettroniche tra i giovani degli USA - il chirurgo generale : “La nicotina è pericolosa - può influenzare apprendimento - attenzione e memoria” : Il chirurgo generale degli Stati Uniti sta esortando ad un rapido intervento per impedire che i brand di sigarette elettroniche creino dipendenza in milioni di adolescenti. In un avviso, Jerome Adams ha dichiarato che genitori, insegnanti, operatori sanitari e autorità governative devono intraprendere delle “misure aggressive” per impedire che i bambini utilizzino le sigarette elettroniche. La legge federale vieta la vendita dei dispositivi ...

Allarme vaccinazioni antinfluenzali - medici Fimmg : “Scorte già finite” : “In molti casi i vaccini sono già finiti, in altri stanno per terminare“: arriva dalla Fimmg Napoli l’Allarme sulle scorte di vaccino che ormai, ben prima del previsto, stanno terminando. Il fenomeno riguarda tutta l’Italia, ma la Campania è tra le regioni maggiormente in difficoltà. Sempre di più sono i cittadini che non possono accedere alla vaccinazione gratuita a causa di questa carenza. “Un paradosso inaccettabile”, ...