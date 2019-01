Alessandro Magno fu sepolto vivo | paralizzato da una malattia

Alessandro Magno fu sepolto vivo : colpito da una sindrome paralizzante - morì dopo sei giorni dalla tumulazione : Alessandro Magno , il grande generale macedone, nato nel 356 a.C, è stato uno dei militari di maggior successo della storia. Oggi sappiamo qualcosa di più sulla sua morte, avvenuta nel 323 a.C. Alessandro morì a causa della sindrome di Guillain-Barré Syndrome, un disturbo neurologico raro autoimmune che lo lasciò paralizzato per sei giorni , privandolo a poco a poco della capacità di camminare, parlare e infine respirare. La causa fu un’infezione ...

Colpito da una sindrome che paralizza - Alessandro Magno fu sepolto vivo : Non morì per un'infezione, alcolismo, sebbene il suo declino inizio proprio con una forte bevuta, o un omicidio Alessandro Magno, come alcune tesi storiche hanno nel tempo sostenuto. Bensì a causa ...