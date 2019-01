Al Bano e Romina di nuovo mano nella mano

Ylenia Carrisi è viva - Romina Power e AlBano ci credono ancora : Ylenia Carrisi è viva, Romina Power e Albano ci credono ancora Che fine ha fatto Ylenia Carrisi Non ha mai smesso di sperare Romina Power dopo la scomparsa della giovane figlia, Ylenia Carrisi. La ragazza, all’ epoca giovanissima, scomparve a New Orleans durante una vacanza con alcuni amici. La madre non ha mai smesso di credere che possa essere ancora viva, a differenza dell’ex marito Albano Carrisi. Dal canto suo, l’artista si è sempre ...

AlBano mostra il matrimonio con Romina in TV : il video emoziona la figlia : Albano Carrisi mostra il matrimonio con Romina Power a 55 passi nel sole: il video emoziona la figlia Romina Junior Albano Carrisi a 55 passi nel sole è riuscito a far commuovere una delle sue figlie stasera. Sono bastate alcune immagini del suo matrimonio con Romina Power per far venire gli occhi lucidi a Romina Junior. […] L'articolo Albano mostra il matrimonio con Romina in TV: il video emoziona la figlia proviene da Gossip e Tv.

Nel 2019, AlBano Carrisi festeggia 55 anni di carriera. Dopo il successo del primo appuntamento, questa sera, mercoledì 30 gennaio 2019 Canale 5 trasmette in prima serata "55 passi Nel sole", l'ultima delle due serate evento, prodotte da Endemol Shine Italy, per celebrare uno dei cantautori italiani più famosi nel mondo. Al Bano ripercorrerà la strada della sua lunga carriera, partita nel 1964, e verrà affiancato dalla ...

Al Bano canta con Loredana Lecciso. Romina Power assente : Loredana Lecciso canta con Al Bano prima di 55 passi nel Sole Cosa sta accadendo tra Al Bano e Loredana Lecciso? La crisi che aveva investito l’ex coppia durante la fine dell’anno scorso sembrerebbe essere un lontano: i due infatti sembrerebbero essere più affiatati che mai, e questo lo aveva dimostrato anche Al Bano quando aveva dichiarato che gli sarebbe piaciuto averla al suo cospetto mentre cantava insieme a Romina Power a 55 ...

Anticipazioni e ospiti di 55 passi nel sole con Al Bano e Romina Power - anche i The Kolors nell’ultima serata : Le Anticipazioni e gli ospiti di 55 passi nel sole con Al Bano e Romina Power chiudono il cerchio dei festeggiamenti per l'oltre mezzo secolo di carriera dell'artista di Cellino San Marco che ha voluto portare se stesso e famiglia in prima serata su Canale5. Ad affiancarlo sarà sua figlia Cristel, che si è già dimostrata perfettamente all'altezza della situazione, ma anche la ex moglie e partner sul palco Romina Power, con la quale ...

AlBano Carrisi - l'indiscrezione da 55 passi nel Sole. La figlia Romina impazzisce dietro le quinte : Questa sera su Canale 5 andrà in onda la seconda puntata di 55 passi nel Sole , lo show-evento di Al Bano Carrisi per ripercorrere la sua carriera insieme alla ex moglie Romina Power , la figlia ...

CRISTEL CARRISI/ Orgogliosa di condurre lo show di Al Bano e Romina Power - 55 passi nel sole - : CRISTEL CARRISI torna alla conduzione della seconda ed ultima puntata di '55 passi nel sole', lo show celebrativo di Al Bano e Romina Power

YARI CARRISI/ Il figlio di Al Bano e Romina Power tra i protagonisti dello show - 55 passi nel sole - : YARI CARRISI torna protagonista nell'ultima puntata di '55 passi nel sole', lo show celebrativo di Al Bano e Romina Power in onda su Canale 5

Atalanta-Juventus per la Coppa Italia oppure AlBano e Romina? La tv del 30 gennaio : Su RaiTre alle 21.15 l'appuntamento è con "Chi l'ha visto?" , il programma alla ricerca delle persone scomparse e di approfondimento dei casi di cronaca condotto da Federica Sciarelli. Su Rete4 alle ...