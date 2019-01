Adriano Celentano demolito da Naike Rivelli | ' Che razza di uomo Quando stava con mia

Adrian gli ascolti precipitano : Adriano Celentano perde 3 milioni di spettatori : Ieri, lunedì 28 gennaio, è andata in onda la terza puntata del programma e della serie di Adriano Celentano "Adrian". Dando uno sguardo a quelli che sono stati gli ascolti, è possibile evidenziare che Celentano abbia perso 3.000.000 di spettatori dalla prima alla terza puntata. Lo share di Canale 5, infatti, è rimasto fermo all'11%, risultato davvero deludente se paragonato a quello raggiunto dagli avversari. Celentano perde 3.000.000 di ...

Finalmente Adriano Celentano ha cantato ma gli ascolti della terza puntata di Adrian sono ugualmente disastrosi (video) : Niente da fare, il "sabotaggio" ormai è completo: Finalmente Adriano Celentano ha cantato nell'anteprima della terza puntata di Adrian, concedendosi al pubblico del Teatro Camploy di Verona e a quello di Canale5 per un paio di canzoni, ma gli ascolti non risalgono, anzi, continuano a crollare a picco. Nonostante sia stata allungata l'anteprima in diretta da Verona fino alle 22.40, con l'aggiunta di un'ospite femminile accanto ai comici già ...

Ascolti tv : La compagnia del Cigno affossa Adrian - ancora in calo Adriano Celentano : Netta vittoria della fiction di Rai1 La compagnia del Cigno negli Ascolti della prima serata del 28 gennaio con 5.460.000 telespettatori e il 23.3% di share. Al secondo posto, cala ancora Adrian, lo show di Adriano Celentano che totalizza l’11.9% di share nel segmento live e il 10.6% nel cartoon (l’esordio di lunedì 21 aveva totalizzato rispettivamente il 21,92% e il 19,07% di share, mentre la seconda puntata di martedì scorso il 15% ...

Adrian - così Beppe Grillo ha fatto a pezzi Adriano Celentano : il guizzo della Rai 2 sovranista : E alla fine sembrò più nuovo il vecchio Grillo del ringiovanito Celentano. E parve più innovativa l'operativa in stile Techetechetè lanciata da Carlo Freccero su RaiDue, con il recupero delle immagini di archivio dei pezzi forti della satira e della conduzione italiana, che il cartoon avveniristico

Adrian - Adriano Celentano : “Confesso di aver sabotato coscientemente l’audience di Canale 5” : “Confesso di aver sabotato coscientemente l’audience di Canale 5 dicendo solo 13 parole“. A dirlo è proprio Adriano Celentano nel corso della terza puntata di Adrian, il suo controverso show su Canale 5. Il Molleggiato è apparso per pochissimi minuti poco prima della fine del programma ed è andato al “confessionale” di Nino Frassica: “Lo farò ancora per altre sei puntate, fino a che non resterà un solo ...

Adrian - pazzesco Adriano Celentano : si dà del fallito da solo - la frase che fa infuriare Mediaset : E alla fine, alla terza puntata di Adrian su Canale 5, comparve ancora - rigorosamente per pochissimi minuti - Adriano Celentano. Il Molleggiato, ideatore del controverso show-fumetto, appena scaricato anche da Milo Manara, si è esibito nella cosa che sa fare meglio: cantare. Prima Pregherò e poi Ho

Adriano Celentano - la confessione dopo il flop : 'Volevo sabotare l'auditel di Canale 5' : Il ritorno televisivo di Adriano Celentano continua a suscitare un bel po' di polemiche, soprattutto alla luce degli ascolti decisamente disastrosi che il suo Adrian sta registrando in prime time su Canale 5. I dati delle prime due puntate trasmesse sono tutt'altro che positivi e, anche dal punto di vista dei contenuti, lo show sembra non aver fatto breccia nel cuore degli spettatori, che si aspettavano molto di più dal Molleggiato. Ieri sera, ...

Adriano Celentano : “Ho sabotato l’audience” - poi canta e il pubblico impazzisce : Adriano Celentano show: cosa è successo nella terza puntata di Adrian Dopo le due deludenti puntate – sia in termini di critica sia di auditel – Adriano Celentano si è finalmente deciso a cantare. Un gesto che, seppur banale, era mancato lo scorso lunedì 21 gennaio e martedì 22 gennaio. Nella terza puntata di Adrian, […] L'articolo Adriano Celentano: “Ho sabotato l’audience”, poi canta e il pubblico impazzisce ...

