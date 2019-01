Addio alla busta arancione | governo la elimina per pagare gli stipendi del nuovo cda Inps

Congresso Pd : Addio alla lista - i renziani evitano di “pesarsi” alle primarie : La candidatura di Maurizio Martina alle primarie del 3 marzo non sarà sostenuta da una lista nazionale di soli renziani. L'idea sta prendendo forma più compiuta in questi giorni e l'orientamento prevalente al momento è quello di una presenza a macchia di leopardo. "Ci sarà dove ce n'è bisogno – spiega chi segue la trattativa – decideremo con precisione solo a ridosso dell'11 febbraio", data ultima ...

Il mondo dello sport a lutto : Addio a Leo Cenci - gareggiò alla Maratona di New York nonostante il tumore : Il mondo dello sport dice addio a Leo Cenci: il fondatore della onlus “Avanti tutta” che gareggiò alla Maratona di New York nonostante il tumore E’ morto stamattina in ospedale a Perugia Leonardo Cenci, che aveva fondato la onlus “Avanti Tutta” per il sostegno ai malati di cancro. Cenci, malato da sei anni, era stato insignito dal Presidente della Repubblica come “esempio civile per il suo impegno nello ...

Il richiamo di Draghi : "Con troppi debiti Addio alla sovranità" : La moneta unica ha invece permesso 'di esercitare meglio un'influenza globale' in un'economia mondiale fortemente interconnessa', grazie al fatto che l'euro, in 20 anni, è diventato 'la seconda ...

Ciclismo – La prima volta di Gaviria con la UAE-Emirates - il colombiano commenta l’Addio alla Quick-Step : “mi sono preso un rischio” : Fernando Gaviria esordisce con la UAE-Emirates, le sensazioni del ciclista colombiano dopo la prima gara con il nuovo team Fernando Gaviria ha esordito con il suo nuovo team alla Vuelta San Juan 2019. Dopo aver conquistato la prima tappa della corsa, il ciclista colombiano ha rilasciato un’intervista a Gazzetta dello Sport in cui ha spiegato le motivazioni che l’hanno spinto all’addio alla Quick-Step, per abbracciare il ...

Sundance film festival - pioggia di anteprime e Redford annuncia il suo Addio alla kermesse : Ogni inverno, nello Utah, il Sundance film festival si dedica a far conoscere al mondo nuove voci cinematografiche. Non mancano personaggi già famosi al grande pubblico ma il festival è considerato soprattutto un trampolino di lancio per nuovi registi. Il festival venne fondato da Robert Redford nel 1985, da allora è stato la culla di numerose produzioni indipendenti. L’addio Robert Redford Nella giornata di apertura, Redford stupisce tutti ...

Mario Draghi - il duro attacco : 'Debito troppo alto? Addio alla sovranità' : attacco al sovranismo, firmato Mario Draghi . Il monito del governatore della Bce è chiarissimo: ' Un Paese perde sovranità quando il debito è troppo alto ', perché arrivati a quel punto ' sono i ...

Antonella Clerici - Addio alla tv? "Dopo 30 anni in trincea..." - la pausa di riflessione dalla casa nel bosco : Il buen retiro di Antonella Clerici dalla tv. La conduttrice di Portobello, dopo una vita a la Prova del cuoco, ha cambiato casa lasciando Roma per Arquata Scrivia, dove vive insieme al compagno in piena campagna, anzi in un bosco. "Questo posto, la mia casa immersa nel verde, è meraviglioso. Io qui

Samsung - Addio imballaggi e confezioni inquinanti. Dal 2019 verranno impiegate bio-plastiche e materiali eco-compatibili : Gli oggetti hi-tech come smartphone, tablet, indossabili e persino gli elettrodomestici, non inquinano solo quando devono essere smaltiti. I potenziali danni che possono provocare all’ambiente iniziano non appena li togliamo dalla confezione, che è spesso realizzata con materiali a base di sostanze inquinanti. Samsung ha annunciato l’attuazione di un piano industriale per rimediare a questo problema. Fin da subito inizierà a ...

Com'è lungo l'Addio di Hamsik. Sei mesi dopo dice sì alla Cina : "Sono sicuro, mi emozionerò". Carlo Ancelotti è sempre stato uno di parola. L'aveva previsto prima di rimettere piede a San Siro vestito di rossonero e così è stato. Anche perché tutto lo stadio gli ha parlato e ricordato della sua storia personale, della sua carriera, dei suoi trionfi e delle sue amicizie scolpite nella testa e nel cuore. Come quella, umana oltre che calcistica, con Rino Gattuso il quale continua a interpellarlo e a chiedergli ...

Fatima Alì morta - Addio alla star di “Top Chef” malata di tumore : aveva 29 anni : È morta Fatima Alì, la 29enne concorrente della versione americana dello show culinario “Top Chef” che a novembre aveva rivelato di essere malata di tumore: “I medici dicono che mi resta un anno di vita“, aveva raccontato ai suoi fan in una commovente lettera pubblicata sui social. La giovane era affetta dal sarcoma di Ewing, una rara forma di cancro alle ossa: “Il mio oncologo mi ha detto che ho un anno di vita, ...

Addio al partigiano Silvano Sarti : aveva 93 anni - partecipò alla liberazione di Firenze : L'Anpi: "E' stato un instancabile resistente per tutta la vita". La CGIL: "Era molto preoccupato per l'Italia, perché vedeva ripresentarsi quelle pulsioni fasciste e razziste che fin da giovane partigiano aveva combattuto".Continua a leggere

Caceres va alla Juventus : accordo totale con la Lazio - bianconeri indeboliti con l’Addio di Benatia! : Caceres passa dalla Lazio alla Juventus, il calciatore prenderà il posto del partente Benatia, il quale ha offerte allettanti economicamente Caceres va alla Juventus, Benatia ai saluti. Le ultime notizie riportate da Skysport parlano di affare fatto tra i bianconeri e la Lazio sulla base di 600 mila euro per liberare il centrale uruguayano, con il difensore marocchino destinato a salutare Torino definitivamente dopo qualche mese ...