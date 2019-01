Accoglienza doverosa | ma quale interesse pubblico!

huffingtonpost

(Di giovedì 31 gennaio 2019) Premettiamo che sarà nostra cura leggere con attenzione la relazione della Giunta, e che ci atterremo esclusivamente alla richiesta che ci viene dall'art. 96 della Costituzione e che non è nelle nostre prerogativa fare processi o esprimere giudizi, se non politici, prerogativa questa esclusiva della Magistratura.Ma data l'importanza e l'eco della questione è interessante svolgere qualche riflessione preventiva.Cosa ci viene chiesto dal Tribunale dei Ministri? Ci viene chiesto di giudicare se la condotta del ministro rispetto al caso Diciotti sia stata determinata da unpubblico superiore.Come sappiamo il presidente del Consiglio Conte ha dichiarato recentemente che l'azione del ministro fu un'azione collegiale del governo, condivisa da tutto il cdm, ma sappiamo anche che la Giunta al momento non ritiene che la cosa cambi i termini della ...