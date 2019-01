A Napoli per aiutare famiglie e imprese vittime della crisi

Calciomercato Napoli/ Ultime notizie - si lavora per l'estate : occhio a Bennacer e Kiyine : Calciomercato Napoli, Ultime notizie. La dirigenza campana lavora in prospettiva di giugno: si preparano i colpi Bennacer e Kiyine.

Calciomercato Napoli - offerta all'Empoli per Bennacer : Quello del Napoli è un Calciomercato di prospettiva, proiettato già sulla stagione 2019/2020. Lo conferma anche l'ultimo nome messo nel mirino da Cristiano Giuntoli, che sta lavorando per l'acquisto ...

Bargiggia : La Juve può permettersi di uscire - il Napoli no - : Dura presa di posizione sui social di Paolo Bargiggia. Il giornalista di Mediaset dopo l'eliminazione del Napoli in coppa Italia aveva scritto di un Ancelotti "alla frutta" beccandosi i rimbrotti dei ...

Bimbo ucciso dal patrigno a Napoli - le indagini : lasciato agonizzante sul divano per ore - curato solo con una pomata : Il piccolo Giuseppe si poteva salvare. Invece è stato lasciato sul divano, a consumarsi in una lenta agonia che l’ha portato alla morte. È quanto emerge dagli elementi raccolti dagli inquirenti nelle ultime ore. I primi risultati dell’autopsia eseguita sul corpicino del bambino di sette anni ucciso di botte domenica 27 gennaio da Tony Essobti Badre, il compagno della madre, a Cardito (Napoli), parlano di emorragia interna o frattura della base ...

Consiglio comunale di Napoli i trucchi per alzarsi lo stipendio : Report - e la sua troupe - in visita al Consiglio comunale e dai consiglieri. È bastato vedere quelle telecamere perché nel palazzaccio di via Verdi scoppiasse il panico. Il tema? I costi della ...

Bimbo ucciso a Napoli - lasciato agonizzante per ore sul divano Il patrigno : 'Avevo fumato diversi spinelli' : di Mary Liguori e Marco Di Caterino Emorragia interna o frattura della base cranica. Sarebbero queste le cause del decesso del piccolo Giuseppe. Sono i primi dettagli dell'esame sul corpo del Bimbo di ...

Insopportabile l’odio dei “tifosi” del Napoli per questo Napoli : Una ferita ancora aperta Navigate brava gente. Navigate su quella fogna a cielo aperto che viaggia sul web. Ieri sera, dopo la brutta e dolorosa sconfitta del nostro Napoli, la collera dei ciechi si è scatenata sui social. E il dolore, lo smarrimento anche di chi scrive è diventato Insopportabile per quelle scariche di vetriolo, di fiele, di cattiveria degli orfani di una stagione archiviata. Abbiamo perso, la ferita di Milano è ancora aperta. ...

Napoli - aggredita dal parcheggiatore abusivo : 'Dovevo pagarlo per entrare nel mio box' : Un episodio tanto grave quanto curioso si è verificato nei giorni scorsi nella provincia di Napoli, precisamente nel centro storico della città partenopea dove una donna, Anna Arenella, titolare di alcuni ristorante, è stata aggredita da un parcheggiatore abusivo nel momento in cui stava cercando di fare rientro all'interno del suo box assieme a suo figlio e alla ragazza di quest'ultimo. Secondo quanto si apprende dal quotidiano Il Mattino, ...

'Peccati e Peccatori' - Cottarelli a Napoli per discutere di Sud - Economia e Lavoro : Agenzia Vista, Napoli, 30 gennaio 2019 Carlo Cottarelli, economista italiano, arriva a Napoli per partecipare all'iniziativa 'Peccati e Peccatori, Sud. Economia.Lavoro',...

Nuovi casting per comparse de L’Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio - dove e come partecipare : Dopo una prima tornata di selezioni, arrivano Nuovi casting per comparse de L'Amica Geniale 2 a Napoli a febbraio, stavolta ospitati dal parco giochi Edenlandia. La serie diretta da Saverio Costanzo, coprodotta da Rai Fiction, HBO e TIM Vision, torna con una seconda stagione che sarà l'adattamento del secondo capitolo della tetralogia di Elena Ferrante, Storia del nuovo cognome. La serie cambierà dunque nome, prendendo il titolo del romanzo ...

Mercato - Napoli : stretta per Bennacer - per giugno si può fare : Il Napoli mette la freccia nella corsa a Ismael Bennacer. Per il talentuoso ventunenne dell'Empoli c'è la fila, ma il club partenopeo nelle ultime ore avrebbe sbaragliato la concorrenza e impresso l'...

Calcio : sconfitta clamorosa per 0-2 del Napoli contro il Milan : Milan-Napoli è stata la prima sfida di Coppa Italia dei quarti di finale, ci si giocava un ambito posto in semifinale, importante per le motivazioni di entrambe le squadre. Primo tempo Nella prima frazione di gioco il Milan parte subito bene con Piatek che al 7' minuto cerca il goal da fuori area ma non trova la porta. Quattro minuti dopo però i rossoneri si portano in vantaggio proprio con il polacco, che imbeccato dal cross di Laxalt fulmina ...

Coppa Italia – Napoli - retroscena Ancelotti : “ecco perchè ho sostituito Allan a fine primo tempo. Mercato? Dico che…” : Carlo Ancelotti analizza la sconfitta del Napoli nei quarti di Coppa Italia contro il Milan: l’allenatore partenopeo torna anche sul caso Allan, sostituito nell’intervallo fra i due tempi Sono bastate 2 partite in 3 giorni contro il Milan per aprire una piccola spaccatura in casa Napoli. Prima il pareggio in campionato, poi l’eliminazione dai quarti di Coppa Italia, due partite poco brillanti per i partenopei apparsi meno ...

Napoli - San Siro ancora amaro per Koulibaly : "Non fatto bene il mio lavoro" : Kalidou Koulibaly, 27 anni. Ansa Notti da incubo, quelle di San Siro per il Napoli. Passato Natale gli azzurri hanno giocato tre volte al Meazza senza mai segnare, perdendo 5 punti in campionato e la ...