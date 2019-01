ilfogliettone

: A Baku, sotto il segno della tolleranza religiosa - - ilfogliettone : A Baku, sotto il segno della tolleranza religiosa - - ElnaraRzayeva_ : RT @AmbasciataAZE: A #Baku, in #Azerbaigian, sotto il segno della tolleranza religiosa #Video #AzerbaigianItalia #AzerbaigianRoma ????@askan… - MaxFerrari : RT @AmbasciataAZE: A #Baku, in #Azerbaigian, sotto il segno della tolleranza religiosa #Video #AzerbaigianItalia #AzerbaigianRoma ????@askan… -

(Di giovedì 31 gennaio 2019) La Chiesa dell'Immacolata Concezione, a, è frequentata regolarmente da 150 persone, a fronte di 300 cattolici che vivono in Azerbaigian. La parrocchia è intitolata a Cristo Salvatore e da otto anni la amministra Vladimir Baksa, sempre pronto a parlare con chi viene a chiedere aiuto o consiglio. "Si può dire che molta gente in Azerbaigian cerca Dio in qualche maniera", afferma don Baksa. In tutto i cattolici sono 600, per la metà stranieri che in Azerbaigian si trovano per lavoro. Ma l'unica chiesa cattolica è parte di un mosaico di confessioni che nella capitale azerbagiana convivono senza problemi, nel nome, in una fase di ritorno alle fedi, soprattutto musulmana, dopo la fine dell'Urss.irpattivamente promossa dalle autorità, che finanziano luoghi di culto per le diverse comunità: ace ne sono tre di ebree - quindi tre sinagoghe - e ...