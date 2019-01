Xbox sta assumendo uno Strategic Partnership Manager per aumentare la propria influenza

"PS5 e Xbox Scarlett esistono - sono in sviluppo e le stanno mostrando" : Le indiscrezioni e le voci sulla next-gen si fanno sempre più forti ogni giorno. Recentemente, ad esempio, abbiamo appreso che Sony starebbe focalizzando le proprie energie sulla futura PS5, anche se probabilmente non riceveremo notizie sul nuovo hardware quest'anno.Tra i tantissimi rumor che circondano le nuove console di Sony e Microsoft, ecco arrivare un interessante video di Digital Foundry che tenta di fare un po' di chiarezza.Il filmato ...

"The Profit Taker" - il nuovo aggiornamento di Warframe : Fortuna - sbarca oggi su PlayStation 4 e Xbox One : Dopo essere approdato su PC ieri, 28 gennaio, il nuovo aggiornamento di Warframe: Fortuna intitolato "The Profit Taker" sbarca quest'oggi su PlayStation 4 e Xbox One: a segnalarcelo sono i colleghi di VG47.comL'offerta ludica di questo upgrade promette di essere sostanziosa: una nuova lore, nuove missioni e un nuovo boss, oltre a un ampliamento della fauna locale e alla possibilità di personalizzare il proprio arsenale sputafuoco.Vi lasciamo con ...

Secondo un analista Xbox One sarebbe a quota 41 milioni di console vendute : Sappiamo già che PS4 e Nintendo Switch stanno facendo incredibilmente bene dal punto di vista delle vendite a livello globale. Xbox One, tuttavia, ha avuto una generazione approssimativa e anche se Phil Spencer è riuscito a tirare un po' su il marchio negli ultimi anni, non si può negare che Xbox One sia nel complesso un passo falso per Microsoft. La speranza è che il colosso di Redmond si riprenda con la prossima generazione di console. Stando ...

NES Classic meglio di PlayStation Classic - PS4 e Xbox One negli USA nel 2018 : Il gruppo NPD ha fornito alcuni interessanti dati relativi al mercato USA. Poco fa, abbiamo appreso che Red Dead Redemption 2 è stato il gioco più venduto nel paese nel 2018, ora giungono informazioni sul fronte hardware.Ebbene, come riportato su Vgchartz.com, NES Classic ha fatto meglio di PlayStation Classic, PS4 e Xbox One negli USA nel corso del 2018.Analizzando questo dato, emerge che la piccola console di Nintendo continua a fare molto ...

Xbox One X vs PS4 PRO : Quale acquistare per gli Home Video Bluray? : Mentre molti attendono con ansia le PS5 e Xbox Scarlett o Anaconda (nomi provvisori), c’è chi è in procinto di acquistare una Xbox One X o PS4 PRO da utilizzare non solo come console da gioco ma anche come lettore multimediale per guardare gli Home Video in digitale o Bluray. Quale scegliere tra Xbox One X e PS4 Pro? Scopriamo insieme cosa offrono! Xbox One X contro PS4 Pro: 3D vs 4K Quando si parla di console ...

Realm Royale - il battle royale di Paladins - entra in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One : Realm royale, il battle royale di Paladins, si prepara a entrare in Open Beta su PlayStation 4 e Xbox One a partire da domani 22 gennaio. Secondo quanto riportato da VG47, il gioco sarà finalmente accessibile senza inviti e riceverà un aggiornamento relativo alla stabilità generale delle prestazioni.Lo spin off di Paladins, il free-to-play in prima persona sviluppato da Hi-Rez, entrò in Closed Beta su PlayStation 4 e Xbox One subito dopo aver ...

Blizzard svela la Stagione 16 di Diablo 3 per PC - Xbox One - PS4 e Nintendo Switch : Grazie alla segnalazione di Eurogamer.net, apprendiamo che Blizzard ha svelato la Stagione 16 di Diablo 3. Disponibile ora su PC e console porta con sé nuovi buff, nuovi cosmetici e altro ancora.Sul fronte dei buff, Blizzard afferma che tutti i giocatori otterranno il potere leggendario dell'Anello della Magnificenza Regale per la durata della Stagione 16 (non è necessario possedere o equipaggiare l'oggetto per ottenere la sua abilità). "Questo ...

Le versioni PS4 ed Xbox One di Overkill's The Walking Dead sono state posticipate : Overkill's The Walking Dead è stato pubblicato su PC qualche tempo fa, purtroppo però questo FPS co-op ambientato nell'universo della popolare serie televisiva di AMC non ha registrato grande successo.Come riporta Gamingbolt, il titolo doveva essere rilasciato anche su PS4 ed Xbox One lo scorso novembre ma è stato poi posticipato a febbraio, ora il publisher Starbreeze ha annunciato che il tutto è stato rimandato (pare) in data da destinarsi, ...

Il 4K e i 60fps potrebbero non essere uno standard per PS5 e la prossima Xbox : Cosa ci dobbiamo aspettare dalla prossima generazione di console? Abbiamo già iniziato a parlare di quello che potremmo aspettarci dalla next-gen di Xbox e PlayStation, ma fino a quando non saranno ufficialmente annunciate, è difficile dire cosa offriranno realmente.Secondo Marc-André Jutras, un veterano di Activision e Ubisoft, che attualmente collabora con Cradle Games al prossimo RPG sci-fi Hellpoint, le console di nuova generazione ...

Secondo un analista PS5 e la prossima Xbox saranno rivelate all'E3 del 2020 : Mentre Secondo alcuni analisti la prossima generazione di console Microsoft e Sony verrà rivelata quest'anno e lanciata nel 2020, l'analista di IDC, Lewis Ward, ha suggerito che ciò potrebbe accadere un po' più tardi del previsto, prevedendo il lancio nel 2021 sia per PS5 che per la prossima Xbox. In un'intervista esclusiva con GamingBolt, Ward ha dichiarato di prevedere che entrambi i sistemi saranno rivelati all'E3 2020.Ward dice che c'è la ...

Per Metacritic l'anno scorso non c'è stata nessuna buona esclusiva per Xbox One : Si parla spesso di come Microsoft, negli ultimi anni, abbia faticato per quanto riguarda l'uscita di esclusive sulle sue piattaforme, e ora ci si mette pure il giudizio di Metacritic, riporta Techspot.Secondo il celebre aggregatone di voti infatti: "Nel 2018 Microsoft non ha offerto dei validi motivi per portare un utente ad acquistare una Xbox One piuttosto che un'altra console. I migliori giochi "esclusivi per console" che sono stati lanciati ...

La demo di Devil May Cry 5 è stata tolta dallo store Xbox - ma ne sta per arrivare un'altra : Apprendiamo da Gamespot che Capcom ha deciso di rimuovere dallo store Xbox la demo di Devil May Cry 5 rilasciata nel mese di dicembre, rimanendo a esclusiva disposizione di quanti l'hanno già scaricata.A questa cattiva notizia, tuttavia, ne corrisponde una decisamente migliore. Capcom stessa, in un tweet, dopo aver ringraziato tutti i videogiocatori su Xbox che hanno dato una prima chance al gioco, ha rivelato che una nuova demo approderà sia ...

Un fan realizza una nostalgica skin della prima Xbox per Xbox One X : Anche se la prima Xbox non ha goduto di una grandissima popolarità, come la successiva Xbox 360, è una macchina che verrà comunque ricordata come il primo passo di Microsoft nel settore delle console.Come segnala Dualshockers, tutti i fan storici che hanno posseduto lo storico sistema possono rifarsi gli occhi con una nostalgica skin dell'Xbox originale per l'ultima arrivata di casa Microsoft, Xbox One X.La skin riprende le "forme" della prima ...