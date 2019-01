WWE Smackdown 29-01-19 Risultati e Report

lanotiziasportiva

: .@BeckyLynchWWE sta tornando per la corona! ?? A #RoyalRumble la SmackDown Women’s Champion @WWEAsuka ce la farà a d… - WWE_Ufficiale : .@BeckyLynchWWE sta tornando per la corona! ?? A #RoyalRumble la SmackDown Women’s Champion @WWEAsuka ce la farà a d… - WWE_Ufficiale : Sul ring di #SDLive le parole di @MsCharlotteWWE accendono una rissa tra @WWEAsuka e @BeckyLynchWWE! Intanto,… - PisuDavi : RT @WWE_Ufficiale: #SDlive ha un nuovo United States Champion! @RonKillings ha infatti sconfitto @ShinsukeN e poi difeso il suo nuovo Title… -

(Di mercoledì 30 gennaio 2019) WWELive 29 Gennaio 2019Benvenuti al WWELive post-Royal Rumble; nel Talking Stick & Resort Arena di Phoenix, scopriremo i primi piani per il prossimo PPV, ovvero WWE Elimination Chamber 2019.WWELive 29 Gennaio 2019La puntata si apre con un recap di quanto accaduto nella Royal Rumble, con la vittoria di Becky Linch e con le immagini della sfida lanciata a Ronda Rousey nella serata di Raw.Sul ring arriva proprio la vincitrice della Rumble femminile, BECKY LINCH! L’irlandese afferma di aver vissuto 2 giorni fantastici e promette come questa sua ascesa raggiungerà l’apice a WrestleMania, quando combatterà nel main event contro Ronda Rousey; infine, allo Showcase of Immortals, manderà la campionessa di Raw in barella al termine del match…RISUONA LA THEME SONG DI CHARLOTTE FLAIR! La figlia di Ric dice di ...